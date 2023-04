Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den zehnten Sieg in Folge möchten am Samstag die Oberliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken feiern. In eigener Halle gegen HB Mülheim-Urmitz (Anwurf: 18 Uhr, Westpfalzhalle). Dazu braucht es Einsatzwillen, Können und ein bisschen Glück. Wie nah Glück und Pech beieinander liegen, zeigte sich aktuell beim SV 64.

Der bange Blick am vergangenen Samstag beim Sieg in Ottersheim galt dem Ellenbogen von Abwehrchef Tom Grieser. Der war dick geschwollen. Zum Glück kann SV-Trainer Stefan Bullacher Entwarnung