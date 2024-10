Die Schlachthofstraße in Ixheim sei „die schlechteste Straße in ganz Zweibrücken“, findet der FWG-Fraktionsvorsitzende Kurt Dettweiler. Nun wird die Verbindung zwischen Etzelweg und Ixheimer Straße für fast zwei Millionen Euro ausgebaut. Die Arbeiten sollen Anfang November beginnen und bis Dezember 2025. In dieser Zeit wird die Straße voll gesperrt.

Was sich an der straße ändert und wie es mit dem Parkplatz vorm VB-Sportplatz weitergeht, steht in unserem ausführlichen Artikel.