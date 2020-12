Wer ist denn auf die geniale Idee gekommen, die guten Corona-Schutzmasken ab einem Stichtag über die Apotheken unter die alten Leute zu bringen? Zig über Achtzigjährige zockelten gleich am Dienstagmorgen mit dem Auto in die Zweibrücker Innenstadt, suchten möglichst nahe an einer Apotheke einen Parkplatz – und stellten sich in die Schlange. Bis sie dran waren, da waren die Masken alle.Unnötig beeilt, unnötig Benzin verfahren, sich unnötig dem Risiko ausgesetzt, sich anzustecken.

Wer die Aktion geplant hat, der hat sich gewiss nicht in die Lage alter Menschen versetzt. Wer am Dienstagmorgen keine Zeit hatte, gehbehindert ist, dement, ohne fahrbaren Untersatz oder aus anderen Gründen eingeschränkt ist, ging sowieso leer aus. Denn in Zeiten harter Kontaktbeschränkungen kann man ja auch nicht einfach mal den Nachbarn bitten, den Botengang zu übernehmen.

Die Zweibrücker Apotheken haben getan, was sie tun konnten. Schon gestern hatten sie wieder Masken vorrätig. Schuld am Chaos hatten die, die sich die Verteilaktion ausgedacht hatten.

Dabei wäre es so einfach gewesen, die Masken schnell, kontaktlos und gerecht unters Volk zu bringen: Die Krankenversicherungen hätten im Nu und automatisch die Adressen aller ihrer älteren Versicherten auf Briefumschläge drucken, die drei Masken reinstecken und versenden können.