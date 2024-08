Die Reinigung der historischen Bücher aus der Bibliotheca Bipontina „wird bis zum Ende des Sommers abgeschlossen sein – so wie es vereinbart war“, teilt Annette Gerlach, Leiterin des Landesbibliothekszentrums (LBZ) Rheinland-Pfalz in Koblenz, auf Anfrage mit. Nach unsachgemäßer Verwahrung in Räumen des Helmholtz-Gymnasiums sind die rund 15.000 Bände seit Ende 2022 ausgelagert und werden bei einer Spezialfirma gereinigt.

Von dort gehen die Bücher zunächst nach Speyer. Gerlach: „Die Bücher müssen klimatisiert aufgestellt sein und das ist im Landesbibliothekszentrum nur am Standort in Speyer möglich. Die schon zurückgekehrten Bücher sind in Speyer und stehen dort nach den üblichen Bedingungen der Benutzung zur Verfügung.“ Einen Termin für die Rückkehr nach Zweibrücken gebe es bislang nicht, erklärt Gerlach.

Auch bei der Suche nach einem neuen Standort „gibt es bisher keine Neuigkeiten“, teilt Gerlach mit. Das bestätigt die Stadtverwaltung auf Anfrage. Eine Rückkehr an den alten Standort halten sowohl das LBZ als auch die Stadtverwaltung für nicht machbar. Eine Option könnten die Räumlichkeiten in der Stadtbücherei sein, wenn diese zusammen mit der Jugendbücherei in die Mediothek zieht, die am Busbahnhof entstehen soll.

Info

Die Bibliotheca Bipontina ist dienstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet.