Was ist das? Die Panzerknacker in der Sommerredaktion? „Wir sind die Bankräuber“, stellen sich drei Herren aus Rieschweiler-Mühlbach vor.

Jürgen Poller, Willi Stauch und Klaus Burkhardt haben Gabi Poller als Verstärkung mitgebracht. Das Quartett zählt zum „harten Kern“ des Heimatvereins Rieschweiler-Mühlbach. Dessen Metier ist es, dörfliche Traditionen zu pflegen, Schätze aus dem Orts-Inventar zu bewahren und Rieschweiler-Mühlbach mit guten Ideen und fleißigen Arbeitseinsätzen ständig immer noch ein bisschen schöner zu machen.

Aber wieso, um Himmels Willen, sind die drei Männer unter die Bankräuber gegangen? Klaus Burkhardt klärt auf: „Im Dorf stehen schon seit Jahrzehnten Sitz- und Ruhebänke aus Holz. Die werden mit der Zeit ja nicht besser. Da habe ich mir im Jahr 2019 eine Bank geschnappt, die schon ganz unansehnlich war. Bei mir daheim habe ich sie hübsch neu gestrichen.“

Im Ort blieb nicht unbemerkt, dass die genannte Bank plötzlich weg war. „Seitdem sind wir in Rieschweiler eben die ,Bankräuber’“, weiß der pensionierte Metzgermeister zu berichten. Zusammen mit Willi Stauch, Jürgen Poller und anderen Freiwilligen kümmert er sich nun um die Sitzbänke im Ort. Die Möbel werden bei Bedarf lackiert, ausgebessert und mit neuen Holzbrettern renoviert. „Außerdem hat unser Verein 16 ganz neue Bänke angeschafft“, erzählt Jürgen Poller. So ist es gekommen, dass in und um Rieschweiler-Mühlbach inzwischen 115 Ruhebänke stehen.

Flohmarkt mit Heimatstuben-Inventar

Gabi Poller ist im Heimatverein die Kulturwartin. Zurzeit kümmert sie sich darum, dass die sieben Wanderwege rund ums Dorf – davon mehrere ganz neue – demnächst auf einer Landkarte der Touristikbehörde der Verbandsgemeinde abgedruckt werden. Und bald auch im Internet zu finden sind.

Traurig ist man im Verein darüber, dass dessen Heimatstube im Obergeschoss des Rathauses nicht mehr betreten werden darf. Gabi Poller: „Das ist ein altes Haus mit einer Holztreppe. Aus Brandschutzgründen darf man die nicht mehr benutzen, um nach oben zu kommen.“ So bleibt dem Verein nichts anderes übrig, als seine Heimatstube an einen anderen Standort zu verlegen. An dem offenbar weniger Platz zur Verfügung steht: Deshalb wird man sich bald von einigen überzähligen Inventarstücken trennen, die man künftig nicht mehr ausstellen kann. „Am Samstag, 27. August, veranstalten wir ein Fest mit Flohmarkt“, erzählt Gabi Poller: „Bei Kaffee und Kuchen verkaufen wir dann einige alte Töpfe, Mistgabeln, Spielwaren, Oma-Möbel, Nähmaschinen, Spielzeug und Zinkbütten aus der Heimatstube.“

Einige andere Preziosen, die für die Geschichte Rieschweiler-Mühlbachs typisch und prägend sind, bleiben aber auf alle Fälle im Bestand. Zum Beispiel die Salz- und Mehlschütten aus Porzellan und die herrliche alte Waage aus dem früheren Tante-Emma-Laden. Und natürlich die Tausenden historischen Fotos aus dem Fundus von Vereinsgründer Paul Wagner.