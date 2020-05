Meine Befürchtung hat sich gottlob nicht bestätigt. Vor zwei Wochen hatte ich an dieser Stelle bedauert, dass die Politik nicht noch eine Woche länger mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen in der Südwestpfalz wartete, um eine zweite Welle mit Corona-Ansteckungen so gut wie auszuschließen.Die zweite Welle ist nicht gekommen – trotz der erheblichen Lockerungen, die seither eingetreten sind. Wir befinden uns strammen Schrittes auf dem Weg zurück in die Normalität. Wenn die zweite Welle auch weiter ausbleibt, dann wird, bis ein Impfstoff gefunden ist, von den Maßnahmen am Ende wohl nur übrig bleiben: Abstand halten, vor allem in Innenräumen und dort vor allem, wo geschwitzt, gehustet und geprustet wird – und sich fleißig, gründlich und oft die Hände waschen.

Andererseits heißt das, dass unsere Kommunalpolitiker die große Linie, die Bund und Land vorgeben, nun vor Ort genau aufzeichnen sollten. Sprich: Sie sollten uns sagen, was das heißt: eingeschränkter Regelbetrieb im Kindergarten ab Juni. Wie sieht das aus? Kann ich mein Kind wieder zu den Zeiten in den Kindergarten bringen, zu denen ich es vor Corona brachte?

Schwimmbäder, Fitnessstudios, Kinos dürfen wieder öffnen. Kulturveranstaltungen sind wieder erlaubt. Die Grenze zu Frankreich soll durchlässiger werden. Was heißt das für uns in Zweibrücken, in Wallhalben, in Käshofen, Hornbach und Riedelberg ganz genau? Wann öffnen die Freibäder in Zweibrücken und Contwig? Wann Kino und Kunstsäle? Wann die Fitnessstudios? Unter welchen Bedingungen wird dort dann trainiert? Darf ich wieder nach Lothringen? Muss ich dafür irgendwelche Papiere vorzeigen? Oder reicht es, wenn ich sage: Ich will drüben spazieren gehen?