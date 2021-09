Während schräg gegenüber, wenn das Musikhaus Müller schließt, ein weiterer Leerstand droht, ist in der Hauptstraße 82 ein neuer Mieter eingezogen – der Holon Cardshop, der seit April 2020 am Busbahnhof einen Laden hatte.

„Schäbig und dreckig“ sei es dort gewesen, „Bahnhofsfeeling eben“, begründet Inhaber Tim Grandpaer den Umzug. Außer der günstigeren Lage seien die neuen Räumlichkeiten auch doppelt so groß – mit dem Nachteil auch der etwa doppelt so hohen Miete. Auf rund 100 Quadratmetern kann Grandpaer nun auch eine Spielfläche zum Beispiel für Turniere anbieten. Im Angebot hat der Laden Spielkarten der beiden beliebtesten Reihen: Pokémon und Yu-Gi-Oh – „damit kann man am meisten machen“, sagt Grandpaer, der mit dem Geschäft sein Hobby zum Beruf gemacht hat. „Ein recht teures Hobby“, wie er weiß. Und „je besser der Geldbeutel ausgestattet ist, desto mehr Spaß hat man auch an den Spielen“, deren Fans vom Erstleser bis ins hohe Alter reichen. Da sich der Cardshop allein nicht tragen würde, verkauft Grandpaer seine kleinen, papiernen Kostbarkeiten auch online.