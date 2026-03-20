Sie ist jung, hat kurze Haare, tritt gerne im Anzug auf: Leah Eisenbarth ist eine der ungewöhnlichsten Poetry-Slammerinnen der Pfalz.

Poetry-Slammer außerhalb ihres geschützten Rahmens, also Poetry-Slam-Veranstaltungen, zu hören, ist eine Seltenheit. Meistens bleiben sie unter sich. In Zweibrücken ist das jedoch nicht so. Da gab es das Vergnügen, die 18-jährige Leah Eisenbarth bei der Vernissage der Ausstellung „Die Wut ist weiblich“ im Stadtmuseum am Weltfrauentag zu hören. Ihr Text war ein Auftragswerk, noch etwas, was es normalerweise bei Slammern nicht gibt.

Er begann so: „Ich war nie wütend / Ich war nie wütend / Ich war nicht wütend / als ich meine Haare abgeschnitten hab’ / und dann gesagt bekam, dass das zu einer Frau nicht passt. / Ich war nicht wütend, als ich auf der Frauentoilette aufgehalten wurde / mit den Worten: Ey, das ist die falsche Tür / als ich gesagt bekam, ich sei zu unweiblich / und es hieß / schäm dich dafür.“

Denn zuerst fällt Leah Eisenbarths Outfit auf. Sie trägt Schlips und Anzug nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat, als wir uns im Café treffen. Sie strahlt. Sie strahlt fast immer, ein Teil ihrer Wirkung beruht auf der Energie, die sie ausstrahlt. „Ich bin der Meinung, dass sich jeder ausdrücken kann, wie er oder sie möchte, und es da nicht wirklich Regeln gibt. Ich kleide mich einfach so, wie es mir gefällt und wie ich mich grad fühle“, sagt die selbstbewusste junge Frau.

Leah Eisenbarth 2024, als sie den Poetry-Slam in der Kaiserslauterer Kammgarn gewann. Foto: Eisenbarth

Angefangen, Lyrik zu schreiben, hat die 2007 in Homburg geborene Leah Eisenbarth, die mit ihren Eltern in Zweibrücken lebt, in der 10. Klasse im Helmholtz-Gymnasium. Den ersten Poetry-Slam sah sie auf der Buchmesse in Frankfurt - und war total begeistert. 2024 war sie beim Poetry-Slam in der Kaiserslauterer Kammgarn als Zuhörerin. 2025 schrieb sie eine Mail an die Organisatoren, dass sie mitmachen möchte, hatte ihren ersten Auftritt – und gewann. Mit einem Text über einen Transjungen und dessen Weg zur Selbstfindung war sie dort in der ersten Runde, mit einem über Depression und Freundschaft gewann sie das Finale, in dem nicht nur zwei, wie üblich, sondern drei Slammer standen. „Der Text handelt davon, wie einem die andere Person entgleitet und man versucht, sie zurückzugewinnen und für sie da zu sein“, erläutert Eisenbarth, die Erlebnisse aus ihrem Umfeld verarbeitete.

Denn das ist die nächste Besonderheit: Ihre Texte sind zwar unterhaltsam, manchmal auch humorvoll, aber eben nicht nett, sondern kritisch und haben ernste Themen. Sie schreibt über die unschönen Seiten des Schulalltags, das Schulsystem, das Mobbing. „Mentale Gesundheit ist immer wieder ein Thema – und queere Themen. Letztes Jahr habe ich über KI geschrieben, ich schreibe querbeet, über das, was mich beschäftigt“.

Leah bei der Vernissage im Zweibrücker Stadtmuseum. Foto: Andrea Dittgen

Ihre Slamtexte entstehen meistens am Stück, am Handy, „weil man das immer dabeihat“. Die Ideen und Textzeilen kommen in die Notiz-App mit den entsprechenden Ordnern. Aber sie schreibt auch auf Papier. Die Texte kommen ausgedruckt und aufgeklebt in das Buch, aus dem sie bei den Slams vorliest - auch wenn sie ihre rhythmischen Texte im Prinzip auswendig kann, weil sie sie vor dem Slam-Wettbewerb natürlich übt.

Inzwischen hatte sie schon zwölf Slams und 20 Auftritte – bei Slams im Saarland, auch in Neustadt bei den U20-Meisterschaften. Und in Zweibrücken konnte man sie auch auf der Straße erleben, am 14. März bei der Gedenkfeier zur Zerstörung Zweibrückens im Zweiten Weltkrieg auf dem Hallplatz. Da beschrieb sie, wie zerbrechlich die Demokratie ist, wenn man sie immer weiter aushöhlt. Den Text mit dem Titel „Jengaturm“ trug sie auch schon im Februar bei der Siebenpfeiffer-Stiftung vor - wie überall beeindruckte sie ihre Zuhörer.

Was kein Wunder ist, denn sie ist das größte Zweibrücker literarische Talent seit der mit Preisen und Stipendien überhäuften Lyrikerin und Schriftstellerin Monika Rinck (1969 in Zweibrücken geboren), heute Professorin an der Hochschule für Medien in Köln, und dem Bestsellerautor Norman Ohler (1970 in Zweibrücken geboren).

Notizbuch und Heft, in das die Texte einklebt sind, sind wichtig. Foto: Andrea Dittgen

Zwar kann man einige von Leah Eisenbarths Texten auf Instagram (leahs_zeilen) lesen, aber sie hat mehr vor: Sie ist auf der Suche nach einem Verlag, der sie veröffentlicht. Denn sie hat schon viele Texte geschrieben, hunderte kurze Gedichte, 20 längere für die Poetry-Slams (dort hat sie maximal sechs Minuten Zeit für den Vortrag, was die Textlänge bestimmt), größtenteils haben die Texte einen Reim. „Das Wettbewerbsformat bei den Poetry-Slams macht das Ganze noch mal viel spannender“, findet Leah Eisenbarth. Sie schätzt es auch, dass die Slammer danach noch beieinandersitzen, miteinander reden, auch über die Wertungspunkte - und einen coolen Abend haben.

Ab und zu gibt Leah Eisenbarth die Texte ihrer Mutter („sie ist sprachbegeistert“) als Lektorin und um ein Feedback zu bekommen. Aber an einem fertigen Text wird nur selten etwas geändert. Inzwischen schreibt sie auch auf Englisch - und denkt an die Zukunft. Sie will studieren, fürs Lehramt, am liebsten in Freiburg. Und natürlich weiter slammen.