Der Spielplan stellt die Handballfrauen der SG vor große Herausforderungen. Dabei geht der Blick bereits über die Saison hinaus.

Vor vier Wochen bestritten sie ihr letztes Ligaspiel. Jetzt steht eine englische Woche an, inklusive zweier harzfreier Partien. Auftakt – mit Harz – ist am Sonntag zu Hause gegen den Tabellenvierten HSG TVA/ ATSV Saarbrücken (Anwurf: 16 Uhr, Westpfalzhalle).

Neuzugang erleidet Kreuzbandriss

Planung in vielerlei Hinsicht spielt für SG-Trainer Rüdiger Lydorf derzeit eine große Rolle. Im elften Jahr trainiert er die Zweibrückerinnen. Dass der Planungsaufwand aktuell hoch ist, hat auch damit zu tun, dass er sein Engagement fortsetzt, folglich nicht nur die aktuelle, sondern auch die kommende Runde geplant wird.

Die Planungen für die nächste Saison laufen auf Hochtouren und in die guten Nachrichten und Ausblicke hinein mischt sich bereits der erste Wermutstropfen. Neuzugang Jana Beneke, derzeit noch für die TS Rodalben spielend, hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. „Da sieht man, dass man planen kann, wie man will, das Leben kommt irgendwie immer dazwischen“, sagt Lydorf, der in puncto Spielerinnen mit Kreuzbandriss in den vergangenen beiden Spielzeiten hinreichend Erfahrungen sammeln musste.

Neuverpflichtung aus Ottweiler

Unter Planungsgesichtspunkten gibt es auch positive Nachrichten: Becky Gerlach, mit 131 Toren derzeit die Top-Torschützin der Oberliga, wechselt von der HSG Ottweiler/Steinbach zur SG Zweibrücken. Nicht nur torgefährlich und abwehrstark, sondern auch erfahren ist die 27-Jährige, die in Lydorfs Planungen kommende Runde das junge Löwinnen-Team mit führen soll. Denn in das ohnehin sehr junge SG-Team rücken aus dem eigenen Nachwuchs etliche Spielerinnen auf. Die Perspektive bei den Zweibrückerinnen ist gut. „Wenn die Planungen aufgehen“, sagt Lydorf mit einem Anflug von Galgenhumor angesichts der nie auszuschließenden ungeplanten Veränderungen.

Gut geplant werden mussten auch die Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen. „Wenn es keine konkrete Spielvorbereitung gibt, ist das während der Saison schon herausfordernd“, bekennt Lydorf, das Trainingssteuerung in unrhythmischen Zeiten anspruchsvoll ist. Auch weil es darum geht, den Spannungsbogen zu halten. Und die Herausforderungen in der Trainingssteuerung werden noch größer, „wenn es dann in eine englische Woche geht und zwei Mal ohne Harz gespielt wird“, sagt er. Vorbereitung darauf? „Im Grunde fast nicht möglich“, sagt der Coach, denn am Sonntag steht das Spiel gegen den Tabellenvierten aus Saarbrücken an.

Einspielen für den Endspurt

Es braucht einen Tag Regeneration, „und am Dienstag sind wir beim Tabellenzweiten in Saarlouis gefordert“, sagt Lydorf. Bevor es dann kommendes Wochenende zum heimstarken TV Kirkel geht – „können wir gerade noch eine Trainingseinheit absolvieren“. Trotzdem gewinnt Lydorf der bevorstehenden Woche etwas Positives ab: „Wir können uns einspielen für die Partien danach. Die fallen für uns in die 'Müssen-wir-gewinnen-Rubrik'“. Die Partie gegen Saarbrücken gehört nicht in diese Kategorie, „aber natürlich versuchen wir jeden Extrapunkt mitzunehmen, wenn sich die Möglichkeit bietet“, sagt Lydorf zu ungeplanten Ereignissen, über die man sich freuen würde.

Wie zum Beispiel beim überraschenden 27:26-Hinspielerfolg, den die Zweibrückerinnen in den Schlussminuten sicherstellten. „Viele Spiele haben wir ja noch nicht gewonnen, deshalb können wir uns alle gut an das Hinspiel erinnern“, sagt Lydorf, dessen Team im Abstiegskampf noch einige Punkte holen muss. Denn für eine tiefere Klasse, „planen wir sicher nicht“, sagt Lydorf schmunzelnd. Vor der vierwöchigen Spielpause hatten die Zweibrückerinnen gute Spiele abgeliefert, lediglich versäumt sich mit Punkten zu belohnen. Am ein oder anderen Schwachpunkt, „haben wir in den vier Wochen gearbeitet“, sagt Lydorf.

Wiedersehen mit Mirko Pesic

Im perfekten Spielrhythmus sind hingegen die Spielerinnen aus Saarbrücken. Die dürfen die Auswärtsfahrt am Sonntag nach Zweibrücken übrigens ohne ihren Trainer antreten. Der wird sie bereits in Zweibrücken in Empfang nehmen, denn Mirko Pesic lebt in Zweibrücken, kennt die Westpfalzhalle bestens. Dass die Saarbrückerinnen angesichts der Hinspielniederlage besonders motiviert sein werden, „davon gehen wir mal aus“, sagt Rüdiger Lydorf.