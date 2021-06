Doris Kreitner und Andreas Dejon, Betreiber des Zweibrücker Seelenhofes, haben ein Herz für die Kultur. Denn Kreitner ist Buchautorin. Dejon ist Posaunist bei Oku & the Reggaerockers. Sie wollen ihren Pferdehof deshalb für Ausstellungen, Literatur und Konzerte öffnen. Am Samstag findet das erste Konzert statt – direkt neben den Pferden.

Seit März betreiben Kreitner und Dejon mit ihrem Verein „Herz für Tier und Mensch“ einen Pferdehof an der Homburger Straße 202. Dort kommen Pferde unter, die zum Metzger sollten oder denen andere Lieblosigkeiten, bis hin zu schweren Verletzungen, widerfahren sind.

Nun planen Kreitner und Dejon, Kunst und Kultur auf dem Seelenhof. Sie suchen Kontakte zu Künstlern, um bald Ausstellungen zu zeigen. Natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln. Denn die beiden Kirrberger empfinden die Verbindung des Gehöfts mit Kunst als äußerst sehenswert.

Wo könnte auf dem Seelenhof ausgestellt werden? Eigentlich überall in den Stallgebäuden, meint Dejon und nennt unter anderem die Pferdeboxen und den Heuschober. Für den Hofgarten plant das Paar einen Garten der Sinne; zum hindurchgehen. Zauberhaft und völlig romantisch gestaltete er sich über die Jahre hinweg nahezu selbstständig. Das Gelände ist mit Efeu umwuchert, der in diesem Zustand bleiben soll. Ideal sei der Garten für Plastiken.

Vorlesungen und Ausstellungen, das kann man sich auf dem Seelenhof gut vorstellen. Konzerte auch? Pferde sind von Grund auf schreckhafte Tiere. Wie kommen die Seelenhof-Bewohner wohl mit Musik oder sogar Applaus von Publikum zurecht? „Andreas spielt den Pferden ja ganz oft ein Ständchen, mit der Posaune“, verrät Kreitner.

Kreitner zückt ihr Mobiltelefon und zeigt ein Handyvideo. Man sieht darin, wie Dejon anfängt, mit seiner Posaune zu musizieren. Im ersten Moment rücken die Pferde ein wenig ab. Aber dann passiert etwas, das Betrachter schmunzeln lässt. Die Huftiere stehen zwar in sicherer Entfernung, aber entspannt im Halbkreis. Sie hören Dejon zu. Faszinierend. Wie kommt das?

Kreitner hält Musik für verbindend; bei Menschen und Tieren. Fridolin, einen verletzten Ziegenbock, hat das Paar einige Zeit bei sich zu Hause gehabt. „Da hat er die ganz Zeit Klassik gehört und fand das gut.“ Ganz von der Hand zu weisen ist diese These nicht. 2001 veröffentlichten britische Psychologen der Universität von Leicester eine Studie darüber, wie sich Musik auf die Milchproduktion von Kühen auswirkt. Ganz oben in den Hitlisten der Milchkühe stand nicht nur klassische Musik wie Ludwig van Beethovens „Pastorale“, sondern auch „Perfect Day“ von Lou Reed und „Everybody Hurts“ von REM. Zu dieser Musik gaben sie jedenfalls mehr Milch, als zu Takten ab 120 Schlägen in der Minute.

Überträgt man diese wissenschaftlich errungenen Erkenntnisse auf alle Tiere, spricht nichts gegen Livemusik auf dem Seelenhof. Zumal die Pferde es lieben, wenn Dejon ihnen Schlaf- und Kinderlieder vorspielt.

Konzert

Samstag, 3. Juli, 16 bis 18 Uhr, Katharina Bill Zimmermann (Gesang) bietet mit ihren Mann Thomas Zimmermann (Klavier) gefühlvolle Musik bei Kaffee und Kuchen. Die Zuhörer werden um Spenden gebeten. Der Erlös kommt den Pferden zugute, die man auch gerne streicheln kann.