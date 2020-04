Wie die Pfalz vor 100 Jahren ausgesehen hat, zeigen historische Fotos der 1920er und Anfang der 1930er Jahre, die zum gut gehüteten Bestand der Pfalzbibliothek Kaiserslautern gehören. Die ersten Zweibrücker Ansichten aus der Sammlung, die digitalisiert wurden, sind ungewöhnlich,

Wie die Pfalz vor 100 Jahren ausgesehen hat, zeigen historische Fotos der 1920er und Anfang der 1930er Jahre, die zum gut gehüteten Bestand der Pfalzbibliothek Kaiserslautern gehören. Die ersten Zweibrücker Ansichten, die digitalisiert wurden, sind ungewöhnlich. Zurzeit digitalisiert Fabian Striehl die historischen Fotos und pflegt sie dann in die Deutsche Fotothek der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) ein, so dass sie für jeden Interessierten zugänglich sind.

Erstaunlicherweise ist die Ausbeute an frühen Zweibrücker Aufnahmen ersten gering und zweitens motivisch ungewöhnlich. Während aus anderen Teilen er Pfalz vor allem Orte, Landschaften, Häuser, Möbel, und kunsthistorische Details abgelichtet wurden, sind für Zweibrücken zwei Grabdenkmal inventarisiert. Sehr aufwendig ist die Grabstätte von Johannes Birnbaum (am 6. Januar 1763 in Queichheim bei Landau geboren, am 20. Mai 1832 in Zweibrücken gestorben). Er wurde in eine Tagelöhnerfamilie hineingeboren und arbeitete sich empor. Zuerst war er als Schulgehilfe, Barbier und Chirurg in Landau tätig, in der Zeit der Französischen Revolution 1791 dann Gehilfe der Stadtverwaltung Landau und Gerichtsschreiber und 1795 Friedensrichter in Landau. Er eignete sich juristisches Wissen an und war 1824 bis 1832 höchster Richter Bayerns und Präsident des Appellationsgerichts in Zweibrücken. 1817 wurde ihm der Adelstitel verliehen, er arbeitete an der Bayerischen Staatsverfassung von 1818 mit und war Ritter des Civilverdienstordens der bayerischen Krone. Das Grab befindet in Queichheim.

Das zweite Dokument ist das Foto einer Grabplatte in der Zweibrücker Karlskirche: Ludwig von Savigny (am 7. Mai 1684 in Oberbronn im Elsass geboren, am 4. Februar 1740 in Zweibrücken gestorben). Er war im Herzogtum Zweibrücken Minister, Geheimer Rat und Regierungsdirektor.

Die Fotos entstanden auf Veranlassung des Historikers und Volkskundlers Theodor Zink (1871-1934), der damit der Pfalz einzigartige Dokumente hinterlassen hat. Aufgenommen hat sie meistens der bekannte Fotograf Reinhold Wilking (1899-1945) aus Kollweiler, der in Berlin, Frankfurt und München und sogar in Chicago ausgestellt hat.

Die historischen Aufnahmen sind eine Fundgrube für die volkskundliche Sachkulturforschung. Die Sammlung des Theodor-Zink-Museums 14000 Fotos, 2500 sind jetzt digitalisiert und in die Deutsche Fotothek eingepflegt, so dass sie für jeden Interessierten zugänglich sind.

