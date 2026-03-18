Wer wird der RHEINPFALZ-Sportler des Jahres 2025 in der Region Zweibrücken? Die Sportredaktion stellt fünf Kandidaten zur Abstimmung.

Seit 1990 küren die RHEINPFALZ-Leser inzwischen schon die Sportler des vergangenen Jahres. Auch im Jahr 2025 waren Sportler aus Zweibrücken und der Region auf regionalem, nationalem und internationalem Feld erfolgreich. Die Lokalredaktion der RHEINPFALZ stellt Ihnen fünf Sportlerinnen, fünf Sportler, und fünf Mannschaften vor, die aus unserer Sicht im Vorjahr Außergewöhnliches geleistet haben. Unter der Fülle der guten sportlichen Leistungen haben wir eine Vorauswahl getroffen. Wir versuchen dabei, die jeweiligen Titel und Sportarten in Relation zu setzen, manch tolle Leistung bleibt dabei sicher auf der Strecke.

Festgelegte Kriterien für unsere Auswahl sind seit jeher: Die Sportler müssen aus dem Verbreitungsgebiet stammen, hier leben oder für einen hiesigen Verein starten. Titel allein zählen nicht. Wir schlagen nur Sportler vor, die mindestens 15 Jahre alt sind. Das Voting läuft bis zum 8. April.

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Bei den fünf nominierten Sportlern finden sich zwei Schwimmer der Wassersportfreude Zweibrücken in der Welt der erwachsenen Schwimmer schon ganz gut zurecht. Ein Rettungsschwimmer sammelt erneut etliche Medaillen, ein LAZ-Sportler knackt den alten Jugendrekord eines Top-Springers. Und einen anderen Stabhochspringer ereilt das gleiche Missgeschick wie seine Vereinskollegin.

Michael Raje (Schwimmen)

„Das war ein gutes erstes Jahr in der offenen Klasse“, urteilte Saar-Landestrainer Tobias Müller über die Leistungen von Michael Raje. Es war ein vollgepacktes Jahr für den 19-jährigen Mittelbacher. Erst zu Beginn die schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen am Helmholtz-Gymnasium, dann im neuen Schuljahr wieder zurück: An der Hilgardschule in Niederauerbach absolviert Raje als Vorbereitung auf sein anstehendes Grundschulstudium ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Michael Raje Foto: A. Schultetus/OHO

Dazu musste sich der Schwimmer der Wassersportfreunde Zweibrücken, der für die SSG Saar Max Ritter startet – nach langen Jahren als Top-Schwimmer in den Jahrgangsklassen mit unzähligen Titeln – erstmals bei den Aktiven zurechtfinden. Mit Erfolg: Im November gewann der Schützling von Wsf-Heimtrainer Thomas Schappe bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal in neuer Bestzeit von 53,87 Sekunden die Silbermedaille über 100 Meter Lagen. Dazu belegte er im Finale über 100 Meter Freistil noch Platz fünf – ebenfalls mit neuer Bestzeit (48,45 sec).

Lars Urich (Leichtathletik/Stabhochsprung)

Eine Sache, über die sich der Haßlocher Lars Urich 2025 freute, hatte so gar nichts Sportliches: Nach dem G8-Abitur am Haßlocher Hannah-Arendt-Gymnasium im Mai zog der 18-jährige Stabhochspringer des LAZ Zweibrücken im Laufe des Sommers nach Saarbrücken um, um dort Sportwissenschaft zu studieren und im „Haus des Sports“ an der Hermann-Neuberger-Sportschule zu wohnen. Damit fielen „eineinhalb Fahrstunden einfach von Haßloch über die B10 zum Training nach Zweibrücken“ weg, seufzte er erleichtert.

Lars Urich Foto: Matthias Müller

Mitte Februar wurde der Schützling von Trainer Alexander Gakstädter deutscher Hallenmeister der U20-Klasse (5,00 m) und schaffte das gleiche Kunststück Mitte Juli in Wattenscheid mit neuer Bestmarke von 5,20 Meter. Bei der U23-DM hatte er zuvor Platz vier belegt. Schade, dass ihn seinem internationalen Debüt, den U20-Europameisterschaften in Finnland, das gleiche Missgeschick wie Klubkollegin Paula Legner ereilte: Auch seine Stäbe waren in Frankfurt geblieben. Mit geliehenen Stäben schied Urich so in der Qualifikation (5,05 m) aus.

Leo Ilias Baumann (Rettungsschwimmen)

Rettungsschwimmer Leo Ilias Baumann aus Zweibrücken hat 2025 wieder ordentlich Titel gesammelt: Der Schwimmer der Wassersportfreunde Zweibrücken und SSG Saar Max Ritter tritt als Rettungsschwimmer für die DLRG-Ortsgruppe Völklingen an. Und wie: Im Mai heimste der 16-Jährige bei der U19-DM sechsmal Gold und in der Disziplin 200 Meter Super Lifesaver einen neuen Altersklassenrekord (2:11,73 min) ein.

Leo Baumann Foto: Steph Dittschar/DLRG/OHO

Mitte Juni gewann er bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Schwimmer Silber über 200 Meter Freistil (1:53,51 min). Über 400 Meter Freistil wurde er im Finale Fünfter. Der Clou kam aber noch für den Schüler der zwölften Klasse des Saarbrücker Rotenbühl-Gymnasiums: Bei den Junioren-Europameisterschaften der Rettungsschwimmer in Polen fischte er Anfang August viermal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze aus dem Pool und der kalten Ostsee und verteidigte dabei seinen Titel im 200 Meter Hindernisrennen – unglaublich. Und beim Deutschland-Pokal im November setzte er noch zwei neue Altersklassenrekorde obendrauf.

David Könsgen (Leichtathletik/Stabhochsprung)

Es waren seine allerersten deutschen Meisterschaften – und Stabhochspringer David Könsgen beendete sie mit dem Titel. Und wie: Anfang Juli in Ulm lag der Sportler des LAZ Zweibrücken in der U16-Altersklasse nach einem Fehlversuch über 3,80 Meter auf dem undankbaren vierten Platz. Doch der 15-jährige Schüler der neunten Klasse des Homburger Saarpfalz-Gymnasiums pokerte danach. Der Bexbacher ließ die Höhen 4,15 und 4,25 Meter aus, setzte die Konkurrenz so gehörig unter Druck. Und übersprang 4,30 und 4,35 Meter jeweils im ersten Versuch. „Das hat er mental super gemacht“, lobte Trainer Alexander Gakstädter diesen Coup.

David Könsgen Foto: Matthias Müller

Ende August sorgte der junge Mann beim Meeting in Landau noch mal für einen Knaller: In M15-Wettkampf sprang er mit 4,62 Metern einen neuen Pfalzrekord in dieser Altersklasse. Den alten hatte zuvor kein Geringerer als der Landauer Oleg Zernikel gehalten, der Deutsche Meister 2021 und EM-Dritte von 2024, der ab und an auch in Zweibrücken bei Bundestrainer Andrei Tivontchik trainiert – bestes Anschauungsmaterial für Könsgen.

Lukas Fritzke (Schwimmen)

Lukas Fritzke von den Wassersportfreunden Zweibrücken heimste im ersten Aktivenjahr gleich zwei DM-Medaillen bei den Erwachsenen ein. In der Schwimmoper in Wuppertal gewann der 19-jährige Zweibrücker im November für die SSG Saar Max Ritter die Silbermedaille über seine Paradestrecke 400 Meter Freistil – in neuer Bestzeit von 3:45,77 Minuten. Dazu kam Bronze über 400 Meter Lagen (4:17,11 min). Im Finale über 200 Meter Freistil landete er zudem auf Rang sechs (1:45,15 min).

Lukas Fritzke Foto: Fritzke/OHO

„Im Trainingslager in den Herbstferien haben wir viel Leistungsdiagnostik gemacht und auf technische Aspekte geschaut“, sagte Saar-Landestrainer Tobias Müller. Fritzke selbst hatte daher „so extrem gute Zeiten gar nicht erwartet“. Auch weil außersportlich noch einiges dazu kam: im Frühsommer das Abitur am Saarbrücker Rotenbühl-Gymnasium, danach der Beginn eines BWL-Studiums und nebenher Jobben in der Sportmensa. Ab Sommer 2026 studiert Fritzke mit einem Stipendium in Athens/USA an der University of Georgia Sportmanagement und Sportökonomie.