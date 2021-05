Gemeinsame Proben? Schwierig. Konzerte? Unter realen Bedingen derzeit unmöglich. Die Zweibrücker Band Skaeinsatzkommando (SEK) kämpft mit den durch Corona verschärften Bedingungen für Musikgruppen. Hat aber das schon fast obligatorische Corona-Video aufgenommen und feilt an Songs eines neuen Albums, das bis Jahresende erscheinen soll.

Die Arbeiten am Album laufen schon seit ein paar Monaten, berichtet Sänger Mathias Bischoff im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dass im Hintergrund – trotz vordergründiger Corona-Konzertpause – die Band fleißig an neuen Stücken feilte, wurde vor einigen Wochen mit dem auf der Band-Homepage einzusehenden Video „Pina Colada“ offenbar.

„Das war so ein bisschen Zeitvertreib“, sagt Bischoff. Wie für ein Corona-Video typisch, filmte sich jedes der acht Bandmitglieder daheim selbst beim Musizieren, das Video wurde dann aus den acht Filmchen zusammenmontiert. Die einzelnen Tonspuren hatte die Band schon vorher separat aufgenommen, teilweise im Proberaum, teilweise in Heimarbeit, zusammengefügt wurden sie dann von Keyboarder Tobias Weißgerber. Herausgekommen ist eine flotte, fürs SEK typische Ska-Nummer, die sofort ins Blut geht, und textlich um bekannte Themen wie Feiern, Trinken und eine-gute-Zeit-haben kreist.

Seit November nicht mehr auf der Bühne

Zur Band gehören neben Bischoff und Weißgerber noch Schlagzeuger Marc-Oliver Mayer, Bassist Jens Lambert und Gitarrist Dominik Gimler sowie die Bläser Fabian Bennent (Saxophon), Markus Frank (Posaune) und Katharina Rimbrecht (Trompete). Im Video sind die acht Bandmitglieder auf dem Bildschirm schön nebeneinander und in Aktion vereint. Zusammen auf der Bühne stand die Formation anlässlich des 20. Bandgeburtstages Anfang November 2019 das letzte Mal. „Es wurde zwischendrin ja alles abgesagt“, so Bischoff

Mit dem Ende des Monats Juli vor Augen wird Bischoff angesichts ausgefallener Konzerte und auch mit Blick auf das abgesagte Stadtfest ein wenig wehmütig. „Eigentlich wollten wir am Stadtfest-Freitag auf der Bühne stehen.“ Die Gigs an der Alten Feuerwache – Bischoff ist dort mit Bandkollege Mayer und Sin-City-Mastermind Jürgen Gegner seit Jahren Veranstalter der dortigen Rockbühne – zählen zu den Glanzlichtern im Konzertkalender der Band. „Na ja, treten wir halt nächstes Jahr wieder dort auf“, gibt sich Bischoff kämpferisch.

Ein Dutzend neue Songs

Generell hätten Auftritte und die Proben der Band während Corona gefehlt. Natürlich. Aber: Auch der Zeitdruck, die neuen Songs unbedingt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig stellen zu müssen, sei weggewesen. Fehle immer noch. „Wir haben keinen Druck.“ Die meisten Spuren der rund ein Dutzend Songs seien eingespielt, müssten nun noch zusammen gebastelt werden. Anschließend sollen die Songs noch im Studio abgemischt werden.

Ob das neue Album – Bischoff: „Einen Namen haben wir noch nicht“ – dann tatsächlich als CD erhältlich sein wird, oder nur im Internet als Stream oder Download veröffentlicht wird, stehe noch nicht fest. „Ich habe ja immer gern etwas in der Hand“, spricht sich Bischoff für einen Tonträger aus. In den kommenden Wochen wird der Band, angesichts der zu treffenden Entscheidungen, wohl nicht langweilig. Auch ohne Konzerte und Proben.

Konzert im Dezember angepeilt

Allerdings deutet sich ein Silberstreif am Horizont an. Die Band hat einen Konzerttermin ins Auge gefasst, würde gerne am 12. Dezember in der ACH-Konzerthalle auf dem Zweibrücker Flughafen auftreten, dabei auch die neuen Songs präsentieren. „Ich nenn’ den Termin mal unter Vorbehalt, kann sich ja noch ändern.“ Bischoff macht keinen Hehl daraus, dass für ihn ein richtiges Konzert – ohne irgendwelche Beschränkungen – das Maß aller Dinge ist. Nur unter diesen Bedingungen mache es auch der Band richtig Spaß, zu spielen.