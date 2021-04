Die Corona-Krise führt zu einer neuen Tischkultur bei den Veranstaltern. Ob das für jedes Publikum gut ist, steht auf einem anderen Stern.

Es begann im Sommer im Freien. Da konnte man in Zweibrücken an Biertischen sitzen und Rockmusik hören. Wie früher, wie immer. Die jungen Leute waren dran gewöhnt. Aber jetzt, wo es kälter wird, sich an fein gedeckte Tische in der Konzerthalle zu setzen wie in einem Restaurant, das ist etwas anderes. Die Atmosphäre drinnen ist plötzlich edler, das passt nicht zu jeder Musik. Und man fühlt sich eher genötigt, mehr zu trinken und zu essen, als man will. Aber mehr Geld auszugeben, wenn man wegen Corona weniger hat, geht eigentlich auch nicht.

Die neue Idee für Konzerte in der Region, die sich ausbreitet mit Tischen, Stühlen, Stehlampen, Sesseln und Wohlfühlatmosphäre, ist eher etwas für Ältere, für Kulturfans ab 40, die es sich leisten können, neben der Konzertkarte noch Geld für Essen und Trinken auszugeben. Sie sind auch eher geneigt, Musik, Theater und Kabarett wie im Café zu genießen: im Zweifelsfall mehr als Beigabe.

Sicher, es ist nicht angenehm, in halbleeren Stuhlreihen in der Halle zu sitzen, die eine gewisse Trostlosigkeit ausstrahlt. Schlimmer ist es jedoch, dass es keine Stehkonzerte gibt, wo man mittanzen und sich bewegen kann, wie man das bei Rock und Rap und mitreißender Musik einfach tun will. Tische sind da im Weg. Da kann man nur hoffen, dass es mit den Tischen so ist wie mit Autokonzerten im Sommer: eine zeitlich begrenzte Notlösung zur richtigen Zeit.