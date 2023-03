Man kann, muss aber nicht alles hinterfragen. Warum es Menschen mehr zum Gimmeldinger Mandelblütenfest zieht als zum, sagen wir, Gersbacher Primelwelkfest, liegt auf der Hand. Natürlich will jeder teilhaben am Erwachen der Natur, am frühlingshaften Knospen und Sprießen in spektakulärer rosa Kulisse, für die man nicht mal eine rosarote Brille braucht. Höchstens vielleicht mal eine Gimmeldinger Meerspinne, wenn man denn eine kriegt. Das könnte schwierig werden beim Gimmeldinger Mandelblütenfest.

Da ist nämlich ganz schön was los im Winzerdorf. 2019 kamen 30.000 Besucher. Bis die alle ihre Meerspinne hatten, das hat bestimmt gedauert. Und nein, die Meerspinne ist in diesem Fall keine Spinne und auch keine Krabbe, sondern eine Weinlage. Gibt ja auch kein Meer weit und breit, wir sind ja in der Pfalz, und warum ein Weingebiet so heißt wie ein langbeiniges Krustentier, dazu gibt es verschiedene Theorien, aber keine gesicherte Erkenntnis. Nur eins ist sicher: Blühen die Mandelbäume, zieht es die Massen wie hypnotisiert nach Gimmeldingen.

Manche fahren mehrere hundert Kilometer, um sich der Blütenpracht hinzugeben, und wie zur holländischen Tulpenblüte wird die Anreise auch gerne mal im klimatisierten Reisebus vollzogen. Viele kommen auch mit dem Auto und würden am liebsten direkt unterm ersten Mandelbaum parken, aber dem hat Gimmeldingen einen Riegel vorgeschoben: Es gibt ausgewiesene Parkplätze und von dort aus wird zu Fuß gegangen. Da stöhnt so mancher und wünscht sich besucherfreundliche Attraktionen wie in den USA.

Am Walden Pond bei Concord/Massachusetts ist das Highlight eine Hütte, in die sich einst der Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau zurückzog. Seine Hütte war blöderweise ziemlich weit hinten im Wald, weshalb man dort nur die Umrisse stehenließ und weiter vorne, direkt am Parkplatz, eine Replik zum Besichtigen aufgebaut hat. Das ist praktisch, da muss man nicht allzu weit weg vom Auto und raus in die Natur und kann hinterher direkt wieder wegfahren. Darüber sollten die Gimmeldinger mal nachdenken. Ein paar Mandelbäume auf den Parkplätzen pflanzen, so dass man die vom Auto aus sehen kann, dazu vielleicht ein Meerspinnen-Drive-Through, fertig.

Aber nein, es müssen ja alle 30.000 Besucher quer durch die Wingerte latschen und sich dem Duft der Mandelblüte hingeben, was gar nicht so einfach ist, wenn es nicht nur nach Mandelblüte, sondern auch nach Mandelbratwurst riecht. Gibt’s dort, wirklich wahr. Schreitet der Tag weiter voran, kann es auch sein, dass am Wegesrand Menschen liegen, die ebenfalls nicht nach Blüten riechen, sondern irgendwie komisch nach Gimmeldinger Meerspinne, Pipi und saurer Mandelbratwurst. Da kriegt das Erwachen der Natur auf einmal eine ganz andere Note. Das Ganze umrahmt von rosa Mandelblütenbäumen. Einfach herrlich.

Ich glaub’, ich geb’ doch mal dem Gersbacher Primelwelkfest eine Chance, wenn’s denn mal eins geben sollte. Da wäre wenigstens Platz für den Reisebus.