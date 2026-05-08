Die BTTF Zweibrücken II spielen am Samstag um den Aufstieg in die Tischtennis-Bezirksliga.

Die BTTF Zweibrücken II beendeten die reguläre Saison in der Tischtennis-Bezirksklasse West als Vizemeister, knapp geschlagen von Meister TTC Käshofen. Das bedeutete, dass die BTTF-Spieler den Direktaufstieg verpasst haben. Am Samstag haben sie eine neue Chance. Die BTTF-Aufstiegsmöglichkeit bietet sich am Samstag ab 11 Uhr findet in der Dreiherrensteinhalle in Petersberg. Gegner der Bickenalbtaler Tischtennisspieler sind dann der Vizemeister der Bezirksklasse Ost, der TTC Nünschweiler III (15 Uhr), und in einer zweiten Partie der FK Windsberg, der Tabellenachte der Bezirksliga (19 Uhr).

Den Auftakt um 11 Uhr macht der ausrichtende Verein, der FK Windsberg, der gegen den TTC Nünschweiler III antritt und um den Klassenverbleib kämpft. Der Erste der Dreier-Relegationsrunde spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga, die beiden anderen Teams schlagen dann in der Bezirksklasse auf. Favorit ist der TTC Nünschweiler III, der vor allem im Spitzenpaarkreuz stark aufgestellt ist. Das BTTF-Team mit Kapitän Thomas Gros wird mit seiner Stammformation spielen.

Platz zwei reicht eventuell auch

Bezirkssportwart Sebastian Kranitz sieht allerdings auch noch die Möglichkeit, dass durch Abmeldungen einiger Mannschaften im Nachgang ein weiterer Platz in der Bezirksliga frei wird. Da könnte es auch noch wichtig werden, beim Relegationsturnier den zweiten Platz zu erreichen.