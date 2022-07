Walther Theisohn feiert dieses Jahr ein besonderes Jubiläum: Seit 20 Jahren leitet er die Zweibrücker Herzog-Christian-Musikschule. Er sprach in der RHEINPFALZ-Sommerredaktion über Kreativität, Klischees und einen Vorfall, der ihn immer noch ärgert.

Worüber hat er sich in letzter Zeit gefreut? „Was mich immer wieder begeistert, ist, wenn man mit dem, was man tut, Leute erreicht.“ Dass sich „Entwicklungen einstellen, die man vorher nicht so gesehen hätte.“ Wenn er einen neuen Schüler bekommt und der sich schwertut – aber letzten Endes doch die Sache rockt. Manchmal auch im wahrsten Sinn des Wortes.

Mit Musik findet man leicht Zugang zu den Leuten, meint Theisohn. „Musik hat eine emotionale Wirkung – „mit ihr kann man foltern, entspannen, oder etwas aussagen“.

Und diese Wirkung kann man nach Belieben erzeugen: Man kann eine Ballade rockig machen und einen Pop-Song runtertunen. „In diesen Noten kann man so viel neu interpretieren und so viele neue Ansätze finden, dass es niemals dasselbe ist. Das ist ein ganzer Kosmos, der da steht.“

Bei Theisohn, der auch Vorsitzender der Mozartgesellschaft ist, stand früher vor allem eins da: Brot. Denn er machte eine Lehre zum Bäcker – eigentlich nur, „um in Ruhe Oboe zu lernen“. Morgens backte er Brötchen, und danach „hatte ich den restlichen Tag noch zum Üben“. Damit räumt er nebenbei mit dem Klischee auf, dass Künstler und Kreative erst mittags ansprechbar sind. „Ich brauche nicht so viel Schlaf, ich bin ein früher Mensch.“

Oboe lernte er auch an der Herzog-Christian-Musikschule. Die hat ihm mit ihrem Instrumenten-Fundus den Weg geebnet – denn weder Trompete noch Posaune wollten so richtig zünden. Mit der Oboe lief es dann aber.

Mit der Gesellschaft läuft’s in die andere Richtung, findet Theisohn, der während des Gesprächs immer wieder an seiner Pfeife zieht. Mit der und seiner Baskenmütze sieht er aus wie ein französischer Intellektueller. Bei den Proben zu einem Konzert im Rosengarten Mitte Juni wurden Samba-Trommler „immer wieder von Personen gestört. Die waren alle 60 plus.“ Die Krönung war ein Mann, „der zur Gruppe gestoßen ist und einen Jungen an der Schulter genommen und geschüttelt hat“. Eine Folge nicht-jugendfreier Beleidigungen gab es dann noch obendrauf.

Diese Haltung, die er immer öfter bei den Leuten sieht, macht ihn traurig. „Was sich gehört und was sich nicht gehört, verschwimmt. Das Denken für den anderen verschwindet.“

Zurück zur Musik: Wie findet man eigentlich das passende Instrument für sich? „Das Instrument sucht sich den Spieler“, sagt Theisohn. Ähnlich wie sich in der Harry-Potter-Welt der Zauberstab den Zauberer aussucht.