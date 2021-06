„Die Mitarbeiter auf den pulmologischen Intensivstationen. Das sind für mich die Corona-Helden“, sagt Lena Glaeser. Dorthin werden alle Corona-Patienten gebracht, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen. „Meine beste Freundin arbeitet dort an der Uni in Homburg. Die Kollegen auf Intensiv arbeiten da schon seit über einem Jahr dauerhaft, standhaft und mit schwersten Pflegefällen. Zum anderen sind Menschen für mich Corona-Helden, die trotz Corona immer noch im Alltag positive Energie ausstrahlen. Im Beruf, oder in der Freizeit“, zählt die 32-jährige Zweibrückerin auf. Sie arbeitet als Stationsleiterin im Zweibrücker Nardiniklinikum.