Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gewobau will stärker auf die Bedürfnisse ihrer Mieter eingehen. Deshalb hat sie eine Haushaltsbefragung gestartet, um Angaben zur Altersstruktur in den Wohngebieten zu bekommen und um zu erfahren, was den Menschen dort fehlt.

„Wir wollen altersgerechte Wohnungen anbieten und schauen, dass auch das Wohnumfeld stimmt“, sagt der Geschäftsführer der Gesellschaft für Wohnen und Bauen, Jörg Eschmann.