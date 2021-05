Man wird hineingezogen in die Welt, die Markus Heitz beschreibt. Sein neuer Roman „Die Meisterin“ handelt von einer unsterblichen Henkerstochter. Es ein düster angehauchter Roman, der sich stellenweise wie ein Drehbuch liest.

Ein Henkerssohn, der in der modernen Welt durch ein Schwert geköpft wird, mag schockierend klingen. Aber genau das lieben die Leser von Markus Heitz: Details, Spannung und Vielschichtigkeit. „Leise surrend fuhr ein Blitz seitlich in seinen Hals, kappte Haut, Muskeln und Sehnen, durchtrennte die Wirbelsäule und setzte ihren Weg zur anderen Seite fort.“

Wie im Film spielen sich manche Szenen vor den Augen der Leser ab. Die dynamische Handlung gewinnt vor allem in der zweiten Hälfte an Rasanz. Viel Hintergrund macht den ersten Teil der geplanten „Meisterin“-Trilogie authentisch und verleiht ihm Spannung.

So wird der Handlungsstrang oft kurz unterbrochen, und man beobachtet alles aus der Vogelperspektive – von oben, aus den Augen einer Erzählerin. Von Catharina, der Mutter der Hauptperson, die in der Handlung auch selbst in Erscheinung tritt.

Die Geschichte führt in die fantastische Welt der Gestaltwandler, des Exorzismus und der dunklen Magie ein. Und verknüpft die Gegenwart mit einer Vergangenheit zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Denn schon damals sind es dieselben Figuren, die mit dem Übernatürlichen in Kontakt kommen – mit Schattenhexen und Teufelsdienern. Früher war das Handwerk der Gerechtigkeit noch mordend, mit Axt, Beil oder Strang, heute durch verschiedene Berufe.

Henkertum in Rückblenden

Viele Informationen über die Henkerstätigkeit streut Heitz mit der Stimme Catharinas ein und verknüpft dieses Wissen immer wieder mit Rückblenden aus dem Leben der Familie. So baut er einen eigenen Handlungsstrang im 17. Jahrhundert auf.

Auch wenn es einige Seiten dauert, bis man sich in der grandios konzipierten Welt des Homburger Autors zurechtfindet, so tut das dem Lesefluss keinen Abbruch. Das Buch wird dadurch sogar mysteriöser, die Figuren und ihre Motive undurchsichtiger.

Naturheilkunde als Tarnung

Geneve Cornelius, die Hauptfigur, ist eine Henkerstochter. Jung ist sie aber nur visuell. Sie kann nämlich nicht sterben. Sie überlebte Jahrhunderte und fasste in der Moderne Fuß. Ihre Praxis für Naturheilkunde macht sie unauffällig, ebenso wie ihr Bruder, der im 17. Jahrhundert Henker war und nun beim Geheimdienst MI6 arbeitet.

Man kann kaum sagen, ob die Handlung der Vergangenheit, mit all seiner Grausamkeit und Schrecken oder die in der Gegenwart spannender ist. Magie, Kreaturen des Lichts und der Dunkelheit gibt es in beiden Zeiten. Ebenso wie eine alten Fehde zwischen zwei Familiendynastien, die die Zeit überdauert hat.

Markus Heitz schafft es, Magie und Kreaturen glaubhaft zu machen. Das Übernatürliche wirkt nicht nur wie ein Mittel zum Zweck, sondern wird von Heitz spannend, detailliert und stellenweise auch grausam beschrieben. Und die Magie schlüsselt sich auf: Das Okkulte ist auf der einen Seite. Sein Anführer ist der Teufel, gegen den der Vatikan auch in der Gegenwart noch mithilfe von Exorzismus kämpft. Die helle Magie bringt alles zur Balance. Aber manchmal gibt es nicht nur rein gut oder rein böse.

Raum für Fantasie

Heitz hat nicht nur auf die Figuren, sondern auch auf die übergeordnete Handlung geachtet. Man hat den Eindruck, es mit einem größeren Ganzen zu tun zu haben, als man es momentan überblicken könnte. Schritt für Schritt wird man weiter in die Welt der Dämonen und des Bösen geführt. Dabei wirkt Heitz mit diesem Bösen zum Glück nie zu dramatisierend, sondern lässt noch Raum für die Fantasie der Leser, indem er einen bedrohlichen Unterton anschlägt.

Der erste Teil der Trilogie ist abgeschlossen, alle Geheimnisse werden enthüllt. Der komplexe Roman um Dämonen und fantastische Wesen offenbart sich in actionreichen Finales an verschiedenen Schauplätzen.

Lesezeichen

Markus Heitz, „Die Meisterin: Der Beginn“, 480 Seiten, Knaur Verlag, München 2020, 14,99 Euro.