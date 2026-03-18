Viele Zweibrücker wohnen in schlecht gedämmten Häusern und heizen mit Gas oder Öl. Das soll sich ändern. Wie das gelingen kann, hat eine Firma aus Freiburg untersucht

Mehr als die Hälfte der Energie, die in Deutschland verbraucht wird, wird fürs Heizen und fürs Warmwasser benötigt. Während bereits die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, liegt der Anteil beim Heizen erst bei einem Fünftel. Die Bundesregierung hat deshalb vor drei Jahren alle Städte und Gemeinden verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zu entwickeln. Sie soll aufzeigen, mit welchen Maßnahmen direkt vor Ort in den Gebäuden Energie eingespart werden kann. Zweibrücken hat mit dieser Aufgabe die Freiburger Firma Greenventory beauftragt. Der 130-Seiten-Bericht liegt nun vor.

85 Prozent heizen mit Gas oder Öl

Er beschreibt folgende Ausgangslage: In Zweibrücken leben 33.000 Einwohner, die in knapp 10.000 Gebäuden wohnen. Dazu kommen 3000 gewerbliche oder öffentliche Gebäude. Es besteht hoher Sanierungsbedarf: Über 60 Prozent der Gebäude wurden vor 1979 gebaut. Diese Häuser verbrauchen oft besonders viel Energie, da sie schlecht gedämmt sind. Die meisten – 85 Prozent – werden mit fossilen Energieträgern beheizt, vor allem mit Erdgas und Öl. Die Heizungen sind oft alt: Ein Viertel der Heizungen ist älter als 20 Jahre, und jede dritte davon sogar älter als 30 Jahre. In den kommenden Jahren müssen daher viele Eigentümer ihre Heizungen ohnehin erneuern.

Für die Stadt Zweibrücken dient diese Analyse als Startpunkt, wie die zukünftige Wärmeversorgung hier aussehen kann. Ziel ist es, das Heizen klimafreundlicher zu machen und den Einsatz von Öl und Gas deutlich zu verringern. Der sogenannte kommunale Wärmeplan zeigt, wie das in den kommenden Jahren gelingen kann.

Die eine Lösung für alle gibt es nicht

Der Wärmeplan zeigt, dass es nicht die eine Lösung für die ganze Stadt gibt. Stattdessen wird zwischen verschiedenen Gebieten unterschieden. In dicht bebauten Stadtteilen – zum Beispiel in der Innenstadt, in Ixheim oder im Bereich Europaring – könnten Wärmenetze ausgebaut werden, wie es sie schon in der Canadasiedlung und in Niederauerbach gibt. Dabei wird Wärme zentral erzeugt und über Leitungen in die Gebäude verteilt. In anderen Bereichen, vor allem in den Randlagen, sind solche Netze oft nicht sinnvoll. Dort sollen eher einzelne Gebäude ihre Wärme selbst erzeugen, etwa mit Wärmepumpen oder Biomasseheizungen.

Ein wichtiger Punkt im Plan ist die Nutzung erneuerbarer Energien. In Zweibrücken gibt es verschiedene Möglichkeiten: Sonnenenergie auf Dächern, Erdwärme, Grundwasser oder auch Wärme aus Abwasser. Sogar der Schwarzbach könnte künftig eine Rolle spielen. Außerdem kann Abwärme aus Betrieben genutzt werden. Neben neuen Heizsystemen spielt auch die Sanierung von Gebäuden eine große Rolle. Viele Häuser könnten deutlich weniger Energie verbrauchen, wenn sie besser gedämmt werden. Dazu gehören zum Beispiel neue Fenster oder eine Dämmung von Dach und Fassade.

Wer eine neue Heizung plant, kann auf Zuschüsse hoffen

Wichtig ist: Der Wärmeplan selbst ist noch keine Pflicht. Er legt keine verbindlichen Maßnahmen fest. Erst später entscheidet die Stadt, welche Projekte tatsächlich umgesetzt werden. Für die Einwohner der Stadt soll der Wärmeplan vor allem eine Orientierung sein. Er zeigt, welche Lösungen in welchem Gebiet sinnvoll sein könnten. Wer eine neue Heizung plant, kann sich daran orientieren und auf Zuschüsse hoffen.

Zweibrückens Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza wollte in der Sitzung des Bauausschusses am Dienstag auch nicht von einem Wärmeplan sprechen, sondern von einer Wärmeplanung. Denn einen Plan gebe es noch nicht. Er war skeptisch, ob sich in der Innenstadt ein Nahwärmenetz bauen lässt, da „die Fußgängerzone schon bis zum letzten Meter mit Rohren gefüllt“ sei. Die vorliegende Analyse soll zeigen, was in Zweibrücken möglich wäre. Was am Ende sinnvoll ist und was tatsächlich umgesetzt wird, ist noch offen. Laut Bauamtsleiter Christian Michels ist für 23. April eine Informationsveranstaltung geplant, zu der alle Zweibrücker kommen können. Norbert Pohlmann (Grüne) nannte das Ganze „ein Riesenprojekt“, das Unterstützung von allen Seiten brauche und zu dem es keine Alternative gebe.