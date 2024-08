Die Maxstraße in Zweibrücken ist seit Dienstagmorgen und bis voraussichtlich Montag, 16. September, gesperrt. Der Grund dafür sind die anstehenden Arbeiten an dem Dach eines Hauses an der Fruchtmarktstraße 3, in dessen Erdgeschoss sich Yoshis Nudelbar befindet.

Laut Stadtsprecher Jens John gibt es eine Umleitungsempfehlung der Stadtverwaltung. Sie führt über die Bergstraße und die Alte Ixheimer Straße beziehungsweise die Landauer Straße, Bleicher- und Lammstraße und ist ausgeschildert. Der Gehweg für Fußgänger bleibt laut Stadtverwaltung beidseitig begehbar.

Bereits im April hatte die Stadtverwaltung die Sperrung des Teilabschnitts der Maxstraße für die Zeit vom 24. Juni bis zum 22. Juli angekündigt. Die Arbeiten wurden jedoch in den Frühherbst verschoben. Am Dienstagmorgen schließlich haben Mitarbeiter des Saarbrücker Kranverleihers BBL Cranes einen Gittermastkran auf der Fahrbahn aufgebaut. Er wird dort für die Dacharbeiten benötigt.