Dass der SV Großsteinhausen gute Chancen hat, in die Fußball-A-Klasse aufzusteigen, liegt nicht zuletzt an einem zurückgekehrten Ex-Verbandsligaspieler.

Die Fußball-B-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken West ist in dieser Saison so spannend wie selten zuvor. Nur fünf Punkte trennt Spitzenreiter Stambach vom Tabellenvierten Ixheim – und das bei noch sieben ausstehenden Spieltagen. Auf Platz zwei ist der SV Großsteinhausen mittlerweile vorgerückt. Der SVG gastiert am Sonntag um 15 Uhr bei dem auf Rang acht liegenden TuS Winzeln. Der Verein vom Scheuerwald hat sogar noch acht Partien zu absolvieren und darf sich dank dieser Ausgangslage noch berechtigte Hoffnungen auf den Wiederaufstieg in die A-Klasse machen.

Daran hat in besonderem Maße Maximilian Decker seinen Anteil. Er kehrte im Sommer vom TSC Zweibrücken zu seinem Jugendverein zurück. Dort ist er nicht nur auf vielen Positionen einzusetzen, er ist zudem neben Trainer Patrick Müller spielender Coach auf dem Platz. „Die Tabelle habe ich im Hinterkopf, schaue aber nicht regelmäßig darauf. Das bringt nichts. Die Liga ist so eng, da ändert sich nach jedem Spieltag etwas. Darum fahren wir am besten, wenn wir nur auf uns schauen, Woche für Woche funktionieren, um am Ende ein positives Fazit zu ziehen“, gibt Decker als Marschroute raus.

Wie es zum Spitznamen kam

Einfach wird es mit der Auswärtspartie beim Tabellenachten, dem TuS Winzeln (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr), für den zentralen Mittelfeldmann und seine Mannschaftskollegen deswegen nicht. „Wir müssen uns alles erarbeiten, das haben wir letzten Sonntag auf dem Hartplatz gegen den SV Martinshöhe II auch wieder gesehen“, bemerkt er mit Respekt vor allen Gegnern der Liga. Winzeln wird nach Vermutung des SVG-Spielertrainers kompakt auftreten, um sich dann blitzschnell und gefährlich in Szene zu setzen. Decker: „Winzeln ist gut drauf, die haben zuletzt wenig verloren. Wir werden höchstwahrscheinlich mehr Ballbesitz haben und müssen das in Erfolg umwandeln.“

Noch in Diensten des Landesligisten TSC Zweibrücken wurde sein Spitzname „Die Lunge“ kreiert. Rückzuführen ist das auf seine scheinbar unerschöpfliche Ausdauer. „Fußball hat nicht nur etwas mit Technik zu tun, sondern du musst auch marschieren können. Das habe ich von Ex-Coach Peter Rubeck verinnerlicht bekommen. Er hat mir Feuer unterm Hintern gemacht“, merkt er dazu lachend an. Für den Ex-Verbandsligaspieler (bei der SG Rieschweiler) ist Fitness- und Krafttraining seitdem essenziell für die körperliche Grundlage; auch um verletzungsfrei zu bleiben.

„Keinen Stinkstiefel“

Auf die Frage, wann er am Saisonende ein positives Fazit ziehen würde, antwortet der 29-Jährige optimistisch: beim Aufstieg. „Ob direkt als Meister oder über den Umweg der Relegation spielt dabei keine Rolle“, bekennt er. Die Qualität des Kaders gebe das her. „Wir haben keinen Stinkstiefel im Team, wir ziehen an einem Strang, können die Mentalitätsfrage immer positiv beantworten“, berichtet er von einer äußerst guten Teamchemie.

Denn während andere Coaches immer häufig angesäuert davon berichten, dass sie für jeden Spieltag eine neue Anfangself aufbieten müssen, sieht das beim SVG laut Decker positiv aus. „Das ist dem geschuldet, dass wir 17 bis 18 Spieler haben, die funktionieren, die für die erste Elf bereit sind und die die Qualität besitzen, in dieser Liga zu spielen“, erklärt er weiter. Darin sieht er auch den großen Trumpf der Großsteinhauser im Aufstiegskampf im Vergleich zu den anderen Teams aus der vorderen Riege.

Berufliche Veränderung

Seine persönliche Rückkehr war zwar klassentechnisch ein Abstieg, aber keinesfalls von der Aufgabe her. Der Großsteinhauser ist der älteste von drei Brüdern und macht sich nach eigener Angabe viele Gedanken, wie er sich stetig weiterentwickeln kann. Da hat ihn die Anfrage aus der Heimat mit dem Spielertrainerposten gereizt. Bisher hat der studierte Betriebswirt mit Master-Abschluss mit Schwerpunkt in der Schuhbranche gearbeitet. In nächster Zeit wechselt er in den Finanzvertrieb.

Beruflich und sportlich setzt er also auf Weiterentwicklung; beim größten Hobby, dem Reisen, ist es genauso. „Ich bin kein All-inklusive-Typ, sondern ich möchte die Länder, in die ich reise, wirklich kennenlernen, mit ihrer Kultur und den Menschen“, betont der eloquente Decker. Bali, Japan und Australien stehen schon weit oben auf seiner Wunschliste, „aber generell wär es cool, wenn ich es schaffe, jedes Land mal gesehen zu haben.“ Für den Sommer steht zunächst noch ein banales Ziel an: „Mallorca ist schon gebucht“, verkündet er mit einem Grinsen. „Das hat sich die Mannschaft nach dieser Saison verdient – egal, wie sie endet.“

FUSSBALL IM KREIS

Landesliga West: u.a. Spfr. Bundenthal - TSC Zweibrücken (Sonntag, 15 Uhr), SG Rieschweiler - SV Winterbach (So, 15.30) Bezirksliga Westpfalz, 28 u.a. VfR Kaiserslautern - SV Palatia Contwig, SV Battweiler - FV Kindsbach (Sonntag, 15 Uhr)

A-Klasse PS/ZW: SG Rieschweiler II - SG Weselberg/Linden (Sonntag, 13.15 Uhr), FK Petersberg - TSC Zweibrücken II, SV Trulben - SV Martinshöhe, TV Althornbach - SV Hermersberg II, SVN Zweibrücken - SG Maßweiler/Höhmühlbach, FC Fehrbach - FK Clausen, TuS Erfweiler - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken (alle So, 15), SV Lemberg - SG Heltersberg/Geiselberg (So, 15.15), SV Trulben - FC Fehrbach, SG Weselberg/Linden - SV Hermersberg II , TuS Erfweiler - SV Lemberg (alle Mi, 19)

A-Klasse Kusel-Kaiserslautern: u.a. SG Bechhofen/Lambsborn - FV Kusel (Sonntag, 15 Uhr, in Bechhofen)

B-Klasse PS/ZW West: SV Battweiler II - SV Hornbach (Sonntag, 12.45 Uhr), SV Hochstellerhof - SV Obersimten, SV Bottenbach - SV Martinshöhe II, SC Stambach - SV Gersbach, TuS Winzeln - SV Großsteinhausen, SV Ixheim - SG Knopp/Wiesbach, FC Höheischweiler - Hilster SV, SSV Höheinöd - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II (alle So, 15), SV Gersbach - SV Hochstellerhof, Hilster SV - SV Martinshöhe II (beide Mi, 19)

C-Klasse PS/ZW West: SVN Zweibrücken II - SG Maßweiler/Höhmühlbach II, SV Ixheim II - SG Thaleischweiler-Fröschen (beide Sonntag, 13 Uhr), TuS Wattweiler - SV Palatia Contwig II, FC Kleinsteinhausen - FK Petersberg II, TSG Mittelbach - SV Großsteinhausen II, SG Höhfröschen/Rieschweiler III - SG Knopp/Wiesbach II (alle So, 15), SG Knopp/Wiesbach II - SG Maßweiler/Höhmühlbach II (Di, 19)

Frauen-Landesliga Mitte: u. a. SG Stambach/Ixheim/Rimschw. - ASV Winnweiler (Samstag, 18 Uhr)

A-Junioren-Landesliga, Gruppe B: u. a. SG Rieschweiler - TuS Altleiningen (Freitag, 17. April, 19.45 Uhr), SV Morlautern - SG Contwig/Ixheim (Sa, 18. April, 20).