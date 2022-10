Zweibrücken wird seine Straßenlampen nicht über Nacht ausschalten. In den Turnhallen bleibt das Duschwasser warm.

Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza hatte im August im Gespräch mit der RHEINPFALZ gesagt, dass die Stadt nach Möglichkeiten sucht, um Energie zu sparen. Eine Überlegung war, die Straßenlampen nicht mehr die ganze Nacht über anzulassen. Davon sei man nach einem Gespräch mit der Polizei abgekommen, sagte Wosnitza am Dienstag. Abgeschaltet bleiben aber besondere Beleuchtungen wie die Farbstrahler an der Alexanderskirche und entlang des Schwarzbachs in der Schillerstraße. Auch einige andere öffentliche Gebäude, darunter das Verwaltungsgebäude des UBZ, haben ihre Beleuchtung reduziert.

Im August wollte Wosnitza „nicht ausschließen, dass wir in den Turnhallen die Duschen abschalten“. Nur das Warmwasser abzustellen und die Sportler kalt duschen zu lassen, sei keine Option, weil dann die Gefahr bestehe, dass sich Krankheitserreger bilden. Aber auch hier gibt der OB vorerst Entwarnung: Die Duschen bleiben an und warm. Und das, obwohl der September deutlich kälter als in vorherigen Jahren gewesen sei und man bundesweit 20 Prozent mehr Energie verbraucht habe als sonst. Dafür sei der Oktober deutlich wärmer als gewohnt.

Der OB möchte nach wie vor keinen Alleingang. Es sei den Leuten nicht zu vermitteln, wenn Zweibrücken die Duschen abschalten würde, Pirmasens sie aber anließe, sagte er. Er hatte sich bereits im August für bundeseinheitliche Regelungen ausgesprochen, nach denen sich die Kommunen richten können.

Weil Russland wegen des Ukraine-Kriegs kein Gas mehr liefert, muss Deutschland Energie sparen und seine Gasspeicher füllen, um für den Winter gerüstet zu sein. Mitte Oktober waren sie zu mehr als 95 Prozent gefüllt – zwei Wochen früher als geplant. Laut Bundesnetzagentur muss der Verbrauch dennoch deutlich sinken.