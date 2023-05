Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Maria Satter hat zunächst Erzieherin gelernt, dann machte sie ihr Hobby zum Beruf und studierte in Mannheim an der Städtischen Fachhochschule Grafik und Design. Aktuell zeigt die Künstlerin, die zunächst Bücher illustriert hat, eine Auswahl ihrer Werke in der Galerie Beck in Homburg-Schwarzenacker.

Ein zentrales Thema in allen elf Arbeiten von Maria Satter, die 1960 in Landau geboren wurde und seit 2003 als freischaffende Künstlerin tätig ist, ist die Verbindung zwischen Menschen