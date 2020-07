So viele waren es in ganz Deutschland noch nicht: 62 Künstler stellen in den Schaufenstern der Geschäfte aus. In der Innenstadt und außerhalb. Und in Leerständen. Vor jedem Schaufenster ist eine Rose auf dem Boden als Erkennungszeichen. Solche Aktionen gibt es in einigen Städten, aber dort machen meist nur um die 30 Künstler und Läden mit. Zweibrücken ist nun Vorreiter.

„Erst habe ich eine Rundmail an alle Geschäftsleute geschrieben, dann bin ich durch die Innenstadt gelaufen, habe alle abgeklappert und das Projekt erklärt.“ So beschreibt City-Managerin Petra Stricker die Aktion „Stadtgalerie“. Die Idee kam ihr durch Corona. „Das Thema Kunst ist da ganz runtergefallen“, erläutert Stricker, von Hause aus Diplom-Designerin und Galeristin (Galerie Kuhof Mörsbach). Sie wollte etwas haben für die Ferien, „das zackig umgesetzt werden muss“.

Sie hatte die Hoffnung, dass etwa 30 Künstler mitmachen. Innerhalb einer Woche hatten sich schon mehr als 20 gemeldet. Kein Wunder, sind doch so ziemlich alle Ausstellungen abgesagt - und Vernissagen sowieso, weil da immer viele Leute eng zusammenstehen.

Da begann Stricker, an den Händerverteiler zu schreiben und ihr Projekt der „Stadtgalerie“ mit den Schaufenstern zu erläutern. Die Resonanz war ernüchternd. Sie fasste sie den Entschluss, in die Läden zu gehen, „nicht alles geht schriftlich“. Und Kunstprojekte muss man manchmal eben ausführlich erklären, damit klar ist, worum es geht. Dabei ist es im Prinzip einfach, denn das Projekt kann in Corona-Zeiten allen helfen: Den Künstlern, den Geschäftsleuten und der Stadt. Die Künstler können ihre Werke ausstellen und verkaufen. Die Händler bekommen mehr Aufmerksamkeit, vielleicht auch mehr Leute, die in den Laden kommen und etwas kaufen. Und der Stadt tut es gut, denn durch die lange Laufzeit des Projekts bis Ende August kann es sich rumsprechen und Auswärtige so neugierig machen, dass sie in die Stadt locken.

Dass es nicht so viele Geschäfte wie Künstler sind, liegt daran, dass manche Läden mehrere Künstler aufnahmen – und dass auch Leerstände für die Gemälde, Skulpturen, Fotos und Kunstobjekte genutzt werden konnten. Allein zehn Schaufenster in der Hallplatz-Galerie werden so mit Leben gefüllt. Die Berliner Verwaltung der Hallplatz-Galerie sei begeistert gewesen und habe alle Leerstände freigegeben.

Und auch ideelle Träger machen mit – wie die Hochschule, die in ihrem Visionarium in der Hallplatz-Galerie gleich zwei Maler unter ihre Fittiche nimmt. „Ein Professor will sogar eine LED-Leiste legen, damit die Kunst abends beleuchtet ist“. Bei so viel Fürsorglichkeit spricht Stricker daher auch lieber von Paten statt von Geschäftsleuten. Die Schaufenster kann man nicht verfehlen: Auf den Boden vor dem Fenster hat Peter Schaumburger eine Rose in Orange aufgesprüht .

Auch Standorte jenseits der Innenstadt sind dabei: Karthaus, Fashion Outlet, Möbel Martin, Sanitär Speer. Aber die Künstler, die dort ausstellen, haben auch ein Schaufenster in der Innenstadt, wo sie auf den ferneren Standort hinweisen können. Künstler und Geschäftsleute so zusammenbringen, dass sie auch zueinander passen, war dann das nächste Problem. Ein Beispiel: „Cosmetic Fuchs wollte nur eine Skulptur, die Skulpturenkünstlerin Christa Witte war dann bei Möbel Martin in größerem Stil, ich habe versucht, da eine Ausgewogenheit zu schaffen“, erläutert Stricker.

Wenn eine Malerin wie Uta Ringwald an zwei Orten in der Innenstadt ausstellt, dann liegt es an ihrer Kunst: Im Storchennest zeigt sie eine Serie mit vier Bildern zum Thema Kräuter, die aber nach hinten zum Hof hängen sollen, weil die Gäste draußen sitzen. Eine andere Ringwald-Arbeit, „Struwwelpeter“, ist bei Spielwaren Cleemann ausgestellt, weil es da ganz gut passt.

Es wird eine Broschüre geben, in der alle Paten und Künstler genannt sind, die im August erscheinen wird. Einige Künstler haben schon Rundtouren organisiert, um sich mit Freunden und Kollegen alles anschauen zu können, weiß Stricker.

Kunstaktion