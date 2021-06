Die Kinos im Saarland dürfen wieder spielen, innen wie außen, aber nur eine ganz bestimmte Gruppe von Kinos tut es.

Die großen neuen Kinostarts gibt es zurzeit noch nicht, als erster Blockbuster ist „Godzilla vs. Kong“ in 3D für den 1. Juli angekündigt . Das ist der Termin, zu dem die meisten Kinos in Deutschland wieder starten wollen – wie das Cinestar in Saarbrücken. Kinoleiterin Selina Süß will, dass die Leute Kino auch genießen können. Denn die Branche will einen bundeseinheitlichen Termin den Wegfall des Maskentragens, damit man auch im Kino essen und trinken kann und dass man mindestens jeder zweiten Platz besetzt werden kann.

Das geht momentan auch im Saarlandmodell noch nicht. Man braucht einen negativen Corona-Schnelltest, man muss Maske tragen und Abstand halten. Die beiden Kinos, die in dieser Woche wieder spielen, müssen keine Gewinne erzielen, es sind die beiden Saarbrücker kommunalen Kinos: das Filmhaus in der Mainzer Straße und das Achteinhalb in der Nauwieser Straße. Beides sind Kinos, die auf Filmkunst setzen, das Achteinhalb zusätzlich noch auf Themenreihen und Historisches, beides geht unabhängig von aktuellen Filmstarts.

Die Kinowerkstatt St. Ingbert fällt zwar auch in diese Kategorie, aber sie will erst öffnen, wenn man zum Einlass keinen Corona-Schnelltest mehr braucht, so Kinowerkstattchef Wolfgang Kraus.

Dafür öffnet das Saarbrücker Filmhaus mit einem Paukenschlag: Ab Donnerstag ist um 17 und 19.30 Uhr mit „Der Rausch“ von Thomas Vinterberg der Arthaus-Hit der Stunde im Programm: der Film bekam gerade den Oscar für den besten fremdsprachigen Film und im Vorjahr gleich vier europäische Filmpreise (bester Film, Regie, Drehbuch, Hauptdarsteller) und 37 weitere Preise weltweit. Vier Lehrer machen ein Experiment: Sie wollen jeden Tag trinken, auch tagsüber, wenn sie in der Schule unterrichten. Mindestens 0,5 Promille soll ihr täglicher Alkoholpegel sein. Anfangs klappt das gut: die schulmüden Lehrer werden plötzlich wieder lebhaft und kreativ. Dann trinken sie immer mehr, aus der lustigen Sache wird eine Tragische, die zu einem ungewöhnlichen Ende führt. Mads Mikkelsen (der Bösewicht aus den Bond-Filmen) spielt die Hauptrolle.

Das Achteinhalb startet am Montag, 7. Juni, 20 Uhr, mit dem Science-Fiction-Film „High Life“ (2018, Regie. Claire Denis) nebst einführendem Vortrag des Uniprofessors Martin Müller (Fachrichtung Physik, Université Lorraine, Metz) über „Energiequelle: gekrümmter Raum. Ausweg oder Illusion?“ Der Film mit Robert Pattinson und Juliette Binoche – Start der Reihe zum Thema Raum - erzählt in poetischen Weltraum-Bildern davon, wie eine Gruppe von Wissenschaftlern zu dem der Erde am nächsten gelegenen Schwarzen Loch liegt, um nach alternativen Energiequellen zu suchen und dabei von Leidenschaft und Grausamkeiten gepackt wird.

Am Dienstag, 8. Juni, 19.30 Uhr, läuft die Doku „2040 - Wir retten die Welt“ (2019, Regie: Damon Gameau), der sich mit dem Klimawandel befasst (mit Diskussion). Und am Mittwoch, 9. Juni, 20 Uhr, startet die Reihe zum Thema Rassismus mit dem US-Drama „Beale Street“ (2019 von Oscar-Regisseur Barry Jenkins) mit Einführung natürlich – wie fast immer beim Achteinhalb.