Ab 27. Mai dürfen Kinos, Theater, Konzerthäuser unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen. Das verkündete Ministerpräsidenten Malu Dreyer am Dienstag. Wie diese Bedingungen aussehen, sagte sie jedoch noch nicht, Das sorgt für große Verunsicherung bei den Kinos, die jenseits von Hygiene und Abstandhalten noch ganz andere Probleme haben, von den die Politiker nichts ahnen.

Sofort öffnen will Annette Schwarz das Zweibrücker Cinema Europa nicht. „Ich bin gerade dabei, ein Konzept zu machen“, sagt die Kinobesitzerin des Familienbetriebs. „Das Problem ist, dass keine Filme da sind, und die Schutz- und Hygienevorschriften umgesetzt werden müssen. Deshalb denke ich, mit Vorsicht gesagt, in der letzten Juniwoche öffnen.“ Sie muss sich erst einen Überblick verschaffen. Eine gute Vorbereitung für die Öffnung sei wichtig.„Viele Faktoren müssen zusammenpassen, dass die Kinobesucher sich auch wohlfühlen.“ Die Schließungszeit hat Annette Schwarz genutzt für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten in dem Vier-Säle-Komplex.

Wann und wie das Broadway in Ramstein wieder öffnet, weiß Kinobesitzer erst Pletsch auch noch nicht. Das Problem sei, dass die Verleiher nur mit Bundesstarts arbeiten, wogegen jedes Bundesland zu einem anderen Datum die Kino-Öffnung zulässt, wenn überhaupt. Filmstarts brauchen mehrere Wochen Vorlaufzeit für Werbung. Pletsch Er hatte zwischenzeitlich sogar schon an Autokino auf dem großen Broadway-Kinoparkplatz gedacht, das aber aus Kostengründen wieder verworfen.

Walhalla hat Konzept

Gut vorbereitet sieht sich Theodor Sieber, der sein Pirmasenser Walhalla „auf jeden Fall“ aufmachen wird – nicht am 27. Mai, sondern einen Tag später, da die Kino-Woche donnerstags beginnt. Sieber hat auf Basis der Vorschläge von Hauptverbandes der Filmtheater und der AG Kino ein Hygiene-Konzept in der Tasche. In den Sälen werden Reihen und Sitze zwischen nicht in einem Haushalt lebenden Personen frei bleiben. „Zudem werden wir versuchen, durch versetzte Anfangszeiten dafür zu sorgen, dass sich möglichst wenige Zuschauer im Foyer und in den Gängen begegnen.“ Die Besucher sollen Masken tragen und die Tickets online kaufen. Trotz der langen Schließzeit, in der Sieber „jeden Monat einen vierstelligen Betrag in den Sand“ gesetzt hat, glaubt er nicht, dass nun der große Run einsetzt. „Ich fürchte, die Leute sind zunächst noch zu ängstlich, um ins Kinos zu strömen.“