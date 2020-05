Am Freitag, 13. März, war die letzte Ausleihe, dann musste auch die Zweibrücker Jugendbücherei in der Hofenfelsstraße Corona-bedingt schließen. Am Donnerstag war erstmals nach fast sieben Wochen Zwangspause wieder geöffnet. Der große Ansturm blieb aus, Warteschlangen gab es nicht. „Zum Glück, so lassen sich die neuen Regeln besser einhalten“, meinte Büchereileiterin Marianne Detzler.

Wie überall sonst gilt auch in der Jugendbücherei: Abstand halten, Menschenansammlungen vermeiden. Deshalb dürfen nicht mehr als zehn Leute gleichzeitig rein. „Da ist es ganz gut, dass wir heute nicht überrannt werden. Wenn drei Familien mit Kindern kommen, ist das Maximum schon fast erreicht“, so Detzler. Am Donnerstag, kurz nach der Öffnung um 14 Uhr, ist nicht mehr los als an normalen Ausleihtagen.

Ungewöhnlich ist, dass vergleichsweise wenig Kinder da sind. Ein Schild weist aber auch darauf hin, dass man am besten alleine kommt. Es sind denn auch hauptsächlich Mütter da, die neuen Lesestoff für ihre Sprösslinge besorgen. „Ich bin echt froh, dass hier wieder auf ist, die Kinder lesen momentan viel, und wir können nicht dauernd neue Bücher kaufen“, meint eine Mutter zweier Kinder.

In der Jugendbücherei werden alle Hygienemaßnahmen ergriffen: Treppenaufgang und -abgang wurden getrennt, am Eingang steht ein Spender mit Desinfektionsmittel, und es herrscht Maskenpflicht. Die Abgabestelle wurde auf die andere Seite des Flurs verlegt. Abgegebene Bücher und andere Medien kommen drei Tage unter Verschluss, bevor sie wieder verliehen werden. Desinfiziert werden sie nicht. Das sei nicht nötig, nach drei Tagen sei das Virus auf Flächen verschwunden, so Detzler.

An der Ausleihe sitzen die Mitarbeiterinnen hinter einer Schutzscheibe, die Kunden müssen die Bücher in Körbchen legen, die Körbchen werden regelmäßig desinfiziert. Regale und Stellwände wurden vorübergehend entfernt, damit mehr Platz ist. „Wir müssen uns daran gewöhnen“, sagt Detzler, die trotzdem sehr fröhlich wirkt. „Bin ich auch, wir freuen uns riesig, unsere Kundschaft wiederzusehen!“ Man sehe zwar wegen der Masken nur die Hälfte des Gesichts, das reiche aber zum Wiedererkennen. „Die Kinder haben uns wirklich gefehlt“, sagt die Büchereileiterin.

Während der Corona-Schließung sei das Konzept eines Hol- und Bringdienstes erarbeitet worden, das dann aber doch nicht umgesetzt wurde. „Es ist sehr personalintensiv, und wir mussten anfangs mit eingeschränktem Personal arbeiten.“ Das Konzept verschwinde jetzt aber nicht in der Schublade, sondern diene als Basis, sollte es zu weiteren vorübergehenden Schließungen kommen.

Der Lesesommer 2020 findet laut Detzler statt, dazu habe das Land grünes Licht gegeben. „Wir machen da mit, in irgendeiner Form, müssen halt gucken, wie wir das ohne Menschenansammlungen hinkriegen.“ Es gebe Überlegungen, etwa die Auswertungen online zu machen, so dass die Kinder nicht in die Bücherei kommen müssen. Dass die Eröffnungsveranstaltung wie in den vergangenen Jahren möglich sein wird, sei eher unwahrscheinlich. „Da müssen wir mal abwarten, was es bis dahin für Vorgaben gibt“, so Detzler.

Alle anderen Veranstaltungen in der Jugendbücherei seien vorerst ausgesetzt, so etwa eine Konzertlesung, die am Montag hätte über die Bühne gehen sollen. „Sie wird 2021 nachgeholt“, verspricht Detzler.

Büchereien

Die Jugendbücherei in der Hofenfelsstraße hat wieder geöffnet, donnerstags und freitags, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Die Stadtbücherei in der Herzogstraße hat dienstags von 10 bis 18 Uhr und mittwochs von 14 bis 18 Uhr geöffnet.