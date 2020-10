Wegen Corona fiel auch die Kerwe in Käshofen aus. Aber auf die Kerwerede wollten die Straußbuben und -mäde nicht verzichten. Wegen der seit Samstag geltenden Regeln für den Landkreis Südwestpfalz, der als Risikogebiet gilt, wurde sie am Sonntag sogar zweimal gehalten. Weil das Interesse an dem, was Maren Kopp und Anna Hüther zu berichten hatten, so groß war. Dazu begann sie auch früher. Die Premiere sollte um 15 Uhr stattfinden. Mit Wiederholung um 16 Uhr. Weil aber schon lange vor 15 Uhr 100 neugierige Zuhörer vorm Dorfgemeinschaftshaus standen, ging es früher los. Außerdem wurde der Dorfplatz für später Nachkommende abgesperrt. In der unterhaltsamen Rede ging es unter anderem um den neuen Bürgermeister Egon Gilbert. „Was der sich leist, ist allerhand. Egon, unser Ortsvorstand“, begann Anna Hüther. Erinnert wurde dabei auch an einen Artikel in der RHEINPFALZ zur Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. „Die hawe ihre Ohre net getraut, was der Egon for e Satz raushaut. Er hat dene in de Block diktiert, das DGH wird jo saniert. E Bomb rin nin, un hoch gejaht. Das wär’s Beschte, ehrlich gesaat. De Geheimdienst führt deshalb sei Band, als Terrorzelle ,Dicker Mann’.“