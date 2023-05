Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die erste Gästeführungen mit der Kammerzofe nach der Zwangspause gibt es am 21. Juni, die zweite im Juli. Wer mitgehen will, sollte sich mit der Anmeldung beeilen. Denn vorerst sind das die einzigen Termine im Sommer.

Die herzogliche Kammerzofe kehrt als Erste an ihren Arbeitsplatz zurück und erzählt am Sonntag, 21. Juni, und am Sonntag, 19. Juli, bei einem Spaziergang durch das barocke Gartendenkmal von den