Gitterstäbe, 23 Stunden in der Zelle, nur Wasser und Brot als Mahlzeit. All das sind Klischees, die man über das Leben im Gefängnis schon gehört hat. Doch das Leben hinter Gittern der Zweibrücker JVA ist anders. Die Häftlinge arbeiten, haben einen festen Tagesablauf und werden mit dem Ziel betreut, künftig nicht mehr straffällig zu werden.

Mit einem lauten Schlag fällt die riesige Stahltür ins Schloss. Rechts und links hohe Sandsteinmauern, einige Meter voraus eine Gittertür, dahinter sind die Umrisse der Zellentrakte und Teile des Innenhofs zu erkennen. Es sind wenige Schritte, die so vieles verändern und ein Gefühl der Beklemmung auslösen. Eben noch, auf dem Parkplatz der Zweibrücker Justizvollzugsanstalt, war die Freiheit ein hohes Gut: die Freiheit, dort hinzugehen, wohin man möchte, zu telefonieren, wann immer man will, seine Lieben in die Arme zu schließen. Auch wenn es nur ein mehrstündiger Besuch im Gefängnis ist, wird bereits in den ersten Augenblicken klar, wie eine Haftstrafe das Leben der Verurteilten schlagartig verändert. „Von bekannten und geliebten Menschen getrennt zu sein, auf Dauer, das ist eine harte Sanktion und macht vielen Häftlingen zu schaffen – vor allem, wenn sie noch nicht lange hier sind“, sagt Jürgen Buchholz, der Leiter der Zweibrücker JVA.

359 Häftlinge aus 26 Ländern

Im Zweibrücker Gefängnis sind derzeit 359 Insassen (inklusive offenem Vollzug) aus 26 Ländern untergebracht – 119 Frauen und 240 Männer. Betreut und bewacht werden sie von rund 300 JVA-Bediensteten; die Frauenquote liegt bei knapp 34 Prozent. Die jüngste Gefangene – im Frauenvollzug sind auch jugendliche Straftäter untergebracht – ist 16, die älteste Insassin ist 86 Jahre alt. Diebe, Betrüger, Dealer, Gewalt-, Sexualverbrecher und Mörder leben alle unter einem Dach beziehungsweise mehreren Dächern des rund 46 000 Quadratmeter großen Areals. Aber nicht nur: In Zweibrücken rücken auch diejenigen ein, die eine sogenannte Ersatzstrafe absitzen. Das können Personen sein, die wiederholt schwarzgefahren sind, erwischt wurden und die Geldstrafe nicht bezahlen können. Außerdem gibt es in der JVA 52 Plätze im sogenannten offenen Vollzug, davon sind aktuell 36 belegt (16 Männer und 20 Frauen). Dort haben Häftlinge – zum Beispiel jene, die kurz vor ihrer Entlassung stehen – wieder mehr Freiheiten und können beispielsweise tagsüber außerhalb der Mauern arbeiten gehen. „Der offene Vollzug setzt eine besondere Prüfung voraus. Dabei geht es unter anderem um das Flucht- und Rückfallrisiko“, erläutert Buchholz. Soll heißen: Ist bei einem Häftling die Gefahr groß, dass er flüchtet oder erneut straffällig wird, kommt er nicht für den offenen Vollzug infrage.

Wer denkt, die Insassen seien den ganzen Tag in ihren Zellen hinter einer weiteren Metalltür, der irrt. Das ist eines von vielen Klischees über das Leben hinter Gittern. „Ich glaube, wer Klischees aus der Haft will, muss Fernsehen schauen“, betont der JVA-Leiter. In Dokumentationen über das amerikanische Justizsystem geht es häufig um harte und drakonische Strafen. Das deutsche Justizsystem sei behandlungsorientiert, ziele auf Resozialisierung und sei mehr als bloßes Wegsperren. „Die Insassen sollen nicht nur ihre Haft absitzen. Das packt das Problem nicht bei der Wurzel“, sagt Buchholz. Deshalb werde viel mit den Insassen gearbeitet, und sie würden ernst genommen. „In der Mehrzahl der Fälle sind Gefangene Menschen, die an einem Punkt im Leben die falsche Abzweigung genommen haben“, so der studierte Psychologe. In der JVA werden ihnen deshalb Angebote gemacht, „um Veränderungsprozesse herbeizuführen“. Verhätschelt würden die Insassen aber keineswegs. „Die Haft ist kein Zuckerschlecken.“ Konflikte der Gefangenen, aber auch mit ihnen ist Teil der Arbeit. „Ein großer Teil der Arbeit in einem Gefängnis ist Konfliktmanagement“, so Buchholz.

Landesweit einmalig: Das Bildungszentrum der JVA

Wer die Stahltüren am Eingang hinter sich gelassen hat, stellt fest, die JVA ist „eine Stadt in der Stadt“, wie Buchholz sagt. Insassen müssen medizinisch versorgt werden können, dafür gibt es eine medizinische Abteilung. Sofern größere Untersuchungen, Operationen oder auch Entbindungen anstehen, werden Gefangene in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es gibt Eigenbetriebe wie die Wäscherei oder die Großküche. „Die Mahlzeiten werden nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zubereitet“, so Buchholz. Die JVA hält eine Gärtnerei – im Schaugarten gibt es sogar einige Hühner – und eine Autowerkstatt sowie eine Polsterei vor. Arbeiten können die Insassen auch in der Schreinerei, Buchbinderei und Schneiderei. „Wir versorgen alle Gefängnisse in Rheinland-Pfalz mit Schuhen und Gefangenenkleidung“, so der JVA-Leiter. Es gibt zahlreiche Freizeitangebote wie Gesprächskreise verschiedener Konfessionen, Sport, Drogengruppen, Entspannungstraining, Chorgruppen sowie eine Fahrschule.

Einmalig in Rheinland-Pfalz ist das Bildungszentrum, eine Einrichtung der Justizverwaltung des Landes und dem Berufsbildungswerk des DGB. Dort können Insassen mittlerweile eine Ausbildung in 14 Berufen machen. „Wir halten dort 210 Ausbildungsplätze vor sowie 80 Schulplätze“, sagt Anja Rohr, die Leiterin des Bildungszentrums. Eine weitere Besonderheit: Männer und Frauen werden gemeinsam unterrichtet. Rohr sieht das Bildungszentrum als „ein Trainingsfeld für die Häftlinge, um sich im späteren Leben draußen wieder zurechtzufinden.“ Das ist nicht immer leicht. Wer die JVA nach dem ersten Besuch wieder verlässt, wird feststellen: Es dauert einige Zeit, bis sich die Beklemmung wieder löst. „Mir wurden Situationen geschildert, in denen entlassene Häftlinge vor einer verschlossenen Tür standen und darauf warteten, bis sie jemand aufschließt“, sagt Buchholz.