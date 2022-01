Die Stadt Zweibrücken kann ihre Mitte Dezember eröffnete Impfstelle am Busbahnhof zum Schutz gegen das Coronavirus das ganze Jahr 2022 offen halten. Kann, muss aber nicht.

Vor einer Woche hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach den Gesundheitsministern der Länder die Zusage gegeben, sich an den Kosten der Impfzentren mindestens bis Ende des Jahres zu beteiligen. Dies sei wegweisend und gebe der kommunalen Impfstelle finanzielle Planungssicherheit, sagte Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza am Dienstag. Man werde das staatliche Angebot, das die niedergelassenen Ärzte unterstützt, so lange wie nötig vorhalten, betonte Wosnitza.

Aktuelle Schlagzahl: 150 Dosen am Tag

Mit der Empfehlung zur Auffrischungsimpfung für Erwachsene und Impfungen für Kinder ab 12 war es im November zu langen Schlangen gekommen, wenn der Impfbus des Landes in Zweibrücken hielt. Die Stadt hatte dann nach Verhandlungen mit dem Land durchgesetzt, dass sie in eigener Trägerschaft einen Ersatz für das im September geschlossene Landesimpfzentrum Zweibrücken schaffen kann. Voraussetzung war, dass das Land alle Kosten übernimmt. Dienstherr der Angestellten ist die Stadt, insgesamt sind in der Verwaltung, im medizinischen Dienst, als Honorarkräfte und Wachpersonal etwa 20 Mitarbeiter im Einsatz. Nachdem die erste große Welle der Booster-Impfungen durch ist, werden jetzt rund 150 Impfdosen pro Tag verabreicht. Die Impfstelle hat seit Anfang des Jahres an fünf Tagen die Woche geöffnet, montags bis freitags, 14 bis 20 Uhr.

Am 22. Januar und 12. Februar, an zwei Samstagen, von 8 bis 15 Uhr, bietet sie Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit dem speziell dosierten Vakzin von Biontech an. Eltern müssen ihre Kinder dafür im Internet unter impftermin.rlp.de anmelden. Es werden Termine vergeben, spontanes Erscheinen ist an den sogenannten „Familientagen“ nicht möglich. Nach Auskunft des Leiters der Impfstelle Zweibrücken, Matthias Freyler, ist die Nachfrage groß. Am Dienstag lagen bereits 122 Anmeldungen vor. Für die beiden Samstage seien jeweils 200 Dosen des Kinder-Impfstoffs zugesichert.

Ministerium: Beraten uns mit Kommunen

Trotz der Zusage, die Impfstelle, so lange wie nötig geöffnet zu halten, überprüfe man ständig die Situation, so der Oberbürgermeister. Von der Entwicklung der Pandemie und den Empfehlungen der Wissenschaftler, wie darauf zu reagieren sei, hänge alles ab. Könne der Impfbedarf wieder durch die niedergelassenen Ärzte in der sogenannten Regelversorgung gedeckt werden, dürfe eine Schließung kein Tabu sei. Schließlich setze man erhebliche Steuermittel ein. „Aktuell gibt es noch den Bedarf, und unser Team verimpft täglich zirka 150 Dosen. Sollte sich diese Zahl weiter nach unten verändern, ist auch bei einer Finanzierungszusage des Bundes eine Schließung der Impfstelle möglich“, so der OB.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hält sich alles offen. Grundsätzlich teilten sich der Bund und das Land die Kosten der Impfzentren und -stellen. Ein Ministeriumssprecher sagte am Dienstag auf Anfrage: Wie, wo und in welchem Umfang das staatliche Impfangebot weiterhin aufrecht gehalten beziehungsweise sogar ausgebaut werden wird, sei in den kommenden Wochen gemeinsam mit der kommunalen Familie zu beraten.