Die Zweibrücker Impfgegner sollten ihr Spaziergänge anmelden.

Dass es bei den Spaziergängen von Impfgegnern in Zweibrücken ruhig blieb, ist positiv. Unter dem Bismarck-Denkmal trafen sich Menschen, die ihrem Protest Ausdruck verleihen wollten. In manch anderen Städten war es zu gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Wohl auch deshalb hat die Polizei mit einem größeren Aufgebot im defensiven Rückraum reagiert. Sie hatte im Vorfeld von dem nicht angemeldeten Treffen erfahren und musste auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.

Die Zweibrücker Impfgegner würden ihrem Ansinnen aber besseres Gehör verschaffen, wenn sie ihre Treffen beim Ordnungsamt anmelden würden. Dass sie sich im Geheimen über einen Messengerdienst verabreden, der auch von Nazis, Corona-Leugnern und Reichsbürgern verwendet wird, passt auch nicht zum friedlichen Auftreten der rund 40 Menschen am Montagabend. Wer auch in der Form mit offenen Karten spielt, bleibt glaubwürdiger in der Sache.