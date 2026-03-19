Zweibrücken ist nicht attraktiv genug für wohlhabende Touristen aus Wüstenstaaten. Die Rosenstadt ist halt nicht Zell am See, wo das Konzept aufgegangen ist.

Ein Satz mit X – das war wohl nix. So könnte man das Vorhaben zusammenfassen, auf dem Kreuzberg eine Art arabisches Dorf entstehen zu lassen, in dem wohlhabende Bewohner der Golf-Staaten die extrem heißen Sommermonate in der Heimat überbrücken. Vom vergleichsweise kühlen Zweibrücken aus sollten sie nach Luxemburg oder Paris reisen, in der Rosenstadt selbst Geld ausgeben, im Outlet und auch in der Innenstadt. So wurde der Plan vor über zehn Jahren präsentiert. Zweibrücken sollte ein zweites Zell am See werden, das sich als Top-Reiseziel für hitzegeplagte Touris etwa aus Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten schon vor über 20 Jahren etabliert hat. Das mag damit zu tun haben, dass der idyllische österreichische Ort nicht nur an besagtem See liegt, sondern auch mit Alpenromantik punkten kann. Schwer zu toppen für Zweibrücken, das ja durchaus auch schön liegt, aber gegen solche Ziele natürlich verlieren muss. Das sehen Touristen aus Wüstenstaaten offenbar genauso und kommen nicht hierher. Das Projekt Araberdorf ist gescheitert. Was nun aus den immer noch leerstehenden Wohnblocks auf dem Kreuzberg wird, muss sich zeigen.