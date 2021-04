Die niedergelassenen Ärzte in der Region Zweibrücken erhalten

nächste Woche viel weniger Impfdosen als ihnen in Aussicht gestellt war. Sie müssen jetzt Zusagen an Patienten zurücknehmen. Ralf Klein führt eine Praxis in der Rosengartenstraße. Er hatte für nächste Woche 20 Impfdosen Astrazeneca bestellt und zwölf Impfdosen Biontech. Jetzt erfuhr er, dass er nur zehn Astra und sechs Biontech bekommt. Dem Internisten Thomas Klein in Hornbach ergeht es genau so wie seinem Namensvetter Ralf. Auch die Hornbacher Praxis erhält für nächste Woche nur eine Minimalration. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.