Kein Klopapier mehr – die leeren Regale in den Supermärkten während der strengen Corona-Auflagen im Frühjahr hat man nicht vergessen. Gibt es nun wieder Hamsterkäufe? Wir haben nachgefragt.

In der Not legen die Menschen gerne Vorräte an, und kaufen mehr, als sie brauchen, erst recht, wenn wie jetzt die Corona-Einschränkungen Tage vorher bekannt sind. Zwar bleiben nun im Gegensatz zum Frühjahr alle Läden geöffnet, aber ist das überhaupt bei den Kunden angekommen?

„Tatsächlich haben die Kunden vor anderthalb Wochen begonnen, bestimmte Produkte wieder verstärkt zu kaufen“, verrät Dieter Ernst vom gleichnamigen Edeka-Markt im Hilgard-Center. „Vor allem Toilettenpapier, aber auch Seife und Konserven.“ Mittlerweile habe sich die Situation jedoch wieder beruhigt. „Es war bei weitem nicht so extrem wie im Frühjahr.“

Toilettenpapier ist ein Produkt, das auch in der Hallplatz-Galerie in den vergangenen Tagen wieder etwas öfter über die Theke geht, wie Markus Matheis vom Pirminius Werk, dem Betreiber des dortigen Cap-Marktes, erzählt. „Aber ansonsten ist uns nichts Gravierendes aufgefallen.“

Etwas deutlicher spürt man in der dm-Zweigstelle im Hilgard-Center die Unsicherheit einiger Kunden. Auf die Frage, ob es dort vermehrt Hamsterkäufe gebe, antwortet Filialleiterin Barbara Gläsner mit einem klaren Ja. „Seife, Haushaltspapier und Hygieneartikel werden vermehrt nachgefragt“. Gläsner betont aber, dass es keine Nachschubprobleme gebe. „Hamsterkäufe sind schlicht unnötig.“ Spricht’s und zieht eine ganze Ladung von Produkten hinter sich her, um die Regale wieder aufzufüllen.