Nach mehr als vier Monaten öffnet das Weltkulturerbe Völklinger Hütte am Freitag, 19. März, seine Tore. Zur Wiedereröffnung erstrahlt die Hochofenskyline für mindestens einen Monat in leuchtendem Rot.

Möglich macht dies Rüdiger Lanz, der mit seinen Lichtinszenierungen bereits am Berliner Olympiastadion begeistert hat. Die Wiedereröffnung erlaubt es, die Schätze der Ausstellung „Mon Trésor – Europas Schatz im Saarland“ zu heben. Zur Eröffnung gibt es Musik über den ganzen Tag verteilt. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr.

Am Freitag spielen saarländische Musiker zwischen 16 und 17 Jahren, Preisträger bei „Jugend musiziert“ und Mitglieder im Bundesjugendorchester sind. Programm: Klassik, Moderne und Tango Nuevo an der Gitarre, der Querflöte, mit Kontrabass und E-Piano. Am Samstag verwandeln Saxofonist Sebastian Degen und Gitarrist Thomas Andelfinger die Gebläsehalle in eine Jazz-Lounge. Am Sonntag spielt der Cellist Stephan Schultz (Ensemble „Le Concert Lorrain“), die Cellosuiten von Johann Sebastian Bach zum 336. Geburtstag des Komponisten.

An allen drei Tagen setzen die Eisenbahnfreunde Dillingen ihren Schatz, die 16 Meter lange Modelleisenbahn Dillinger Hütte, in Bewegung. Außerdem findet die Ziehung der Lottozahlen in der Ausstellung „Mon Trésor“ statt – mit dem Lottoziehungsgerät der Saarbrücker Firma Brösch. Denn die Ziehungsmaschine der Lottozahlen stammte schon immer aus dem Saarland.

Karten

Wer kommen will, muss online ein Zeitfenster buchen. Tickets sind aktuell bis Monatsende buchbar, auch telefonisch (Montag bis Freitag 10-12 Uhr, 06898/9100100). Karten kosten 17 Euro, ermäßigt 15 Euro. Dienstags ab 16 Uhr ist der Eintritt frei.