Etwas weniger als die Hälfte der Kinder, die nächstes Jahr in die Grundschule kommen, sind vom Gesundheitsamt der Südwestpfalz noch nicht untersucht worden. Das teilte der Kreis auf Anfrage mit. Die Schulanfänger aus der Stadt Pirmasens sind allesamt noch nicht untersucht worden. Die Schulanfänger aus Zweibrücken hingegen fast alle. Bei den Schulanfängern, die im Landkreis Südwestpfalz wohnen, kommt es auf den Wohnort an. Die nächsten Erstklässer aus dem Norden und Westen, also aus den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach sind weitgehend untersucht. Das gleiche gilt für die Kinder, die ab nächstes Jahr im Sommer die Grundschulen Bottenbach, Vinningen, Dahn, Lemberg und Bruchweiler-Bärenbach besuchen. Alle anderen Erstklässer in spe aus dem Landkreis hat das Gesundheitsamt bisher nicht untersuchen können. Unterm Strich haben 600 von 1400 Kindern die Schulreifeprüfung noch nicht absolviert. Grund ist der Kreisverwaltung zufolge die Belastung der Mitarbeiter des Gesundheitsamts durch die Corona-Pandemie. Laut Kreisverwaltung steht noch nicht fest, wann die ausstehenden Untersuchungen erfolgen. Bisher sind sie nur ausgesetzt, aber noch nicht abgesagt. Die Landesregierung hat die Gesundheitsämter im Land ermächtigt, in diesem Jahr auf die Eingangsuntersuchung bei den Kindern ganz zu verzichten, bei denen laut Kinderarzt keine Auffälligkeiten vorliegen. Im Kreis Kusel werden die Schulanfänger, die bisher nicht untersucht wurden, ohne die ansonsten verpflichtende Untersuchung zum Unterricht zugelassen.