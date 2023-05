Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Endlich wieder Live-Musik. Open Air. Wochenende. Und regnen tut es auch nicht. Gute Voraussetzungen, aber ganz frei feiern kann man immer noch nicht. Und so zeigt sich beim Auftakt zur Reihe ZW on Air am Freitagabend: Es ist eher ein Trostpflaster als ein Ersatz für das Stadtfest. Dafür können die tollen Groovin’ Monkeys aber nichts. Vielleicht fehlt einfach noch die Ausgelassenheit von früher.

Bei „Simply the Best“ spürt man die feurige Emotion, die Barbara Schembri und Jessica Oldenburger-Weis am Freitagabend ins Lied legen. Leider entspricht Tina Turners Songtitel