Die Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen aus der Ukraine sei viel größer als erwartet. Das sagte diese Woche Sozialamtsleiter Tim Edinger. Ein Satz, der nebenbei fiel und doch große Beachtung verdient.

Auch in Zweibrücken sind die Menschen nach zwei Corona-Jahren zermürbt, und die nächste Welle steht schon wieder vor der Tür. Da könnte man meinen, es herrsche eine „Ich habe selbst genug Sorgen“-Stimmung, gepaart mit einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber fremdem Leid. Das Gegenteil ist der Fall. Das Sozialamt und die Hilfsorganisationen können sich kaum retten vor Anfragen von Privatleuten aus Zweibrücken und dem Umland, die den Geflüchteten aus der Ukraine helfen wollen, mit Geld- und Sachspenden, mit der Vermittlung oder sogar der Bereitstellung von Unterkünften.

Manche wachsen dabei über sich hinaus, wie jene Großfamilie aus Rieschweiler-Mühlbach, die spontan eine weitere Großfamilie aus der Ukraine bei sich untergebracht hat, ohne dass man sich vorher kannte. „Ich helfe gern“, sagt dazu der Familienvater, und die Mutter: „Das hätte jeder gemacht.“ Den beiden gebührt größter Respekt, sie sind ein Paradebeispiel für die vielzitierte Devise: nicht reden, sondern handeln.

Solche Akte der Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft – ob im Kleinen oder im Großen – sollten nicht untergehen. Denn dass man in der Not zusammenhalten muss, ist eben keine Binsenweisheit, sondern sehr wahr.

Diese Erfahrung machte auch eine heute 87-Jährige, die den Zweiten Weltkrieg als Kind erlebte: Die Not habe alle zusammengeschweißt. Über sie und ihre Erinnerungen berichten wir am Montag in Erinnerung an den 14. März 1945, an dem Zweibrücken bei einem Luftangriff der Alliierten fast komplett zerstört wurde.

Die kriegsbedingten Entbehrungen und Ängste von damals sind mit den Belastungen durch die Corona-Pandemie heute natürlich absolut nicht zu vergleichen. Und vielleicht besinnen sich einige Menschen angesichts des Kriegs in der Ukraine jetzt auch wieder darauf, dass es doch sehr viel Schlimmeres gibt als Maskenpflicht, ausgefallene Feiern und Zutrittsbeschränkungen zu Restaurants.