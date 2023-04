Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Parkbuchten in der Mittelbacher Ortsdurchfahrt sind Geschichte. Am Mittwoch ließ die Stadt die letzten verbliebenen gelben Markierungen in der Altheimer Straße entfernen.

Nach einem schweren Autounfall im Sommer 2019 war im dem Vorort eine heftige Diskussion um Raser entbrannt. Damals bretterte ein französischer AMG-Mercedes mit hohem Tempo durch die Altheimer Straße,