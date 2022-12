In den Restaurants der Region herrscht zu den Feiertagen eine aufatmende Stimmung. Die Läden brummen nach zwei corona-geplagten Jahren wieder. Die RHEINPFALZ hat sich bei den Gastronomen umgehört.

„Es läuft für uns gut“, berichtet Udo Kiefer, Wirt des Wiesbacher Hofes. Ganz wie vor der Pandemie sei es zu den Feiertagen in seinem Restaurant jedoch nicht, Personalprobleme trüben etwas die Stimmung. Einerseits fehlen die Leute, weil sie sich während der Pandemie einen anderen Job gesucht haben und die Stellen nach wie vor nicht besetzt sind. Andererseits gibt es viele Krankenscheine pünktlich zu den Festtagen. Dennoch: Kiefer will das Beste aus der Situation machen, sein Laden brummt in diesen Tagen auf Hochtouren. „Der Laden ist ausgebucht, seit Monaten bereits“, sagt er. Im Oktober hat er angefangen, Reservierungen für die Feiertage entgegenzunehmen, binnen 14 Tage waren alle Plätze ausgebucht.

„Ich bin aber immer froh, wenn das Feiertags-Geschäft auch wieder vorbei ist“, gibt Kiefer zu. Allerdings seien es vielmehr die Tage vor Weihnachten, die Vorbereitung, die besonders kräftezehrend sind. „Vorbereitung ist eben das Wichtigste. Heute und morgen sind am stressigsten“, sagt zwei Tage vor Heiligabend. Und wie hat Kiefer selbst Weihnachten gefeiert? An Heiligabend und den beiden Weihnachtstagen stand er ja im Lokal. „Wir feiern im neuen Jahr Weihnachten. Vom 1. bis 3. Januar haben wir ja zu“.

Jonis verlegt wegen hoher Nachfrage Betriebsferien

Franziska Zadra beschreibt die momentane Reservierungslage als sehr zufriedenstellend. „Wir beobachten, dass viele Gäste sich richtig darauf freuen, dieses Jahr wieder ohne Einschränkungen die Festtage mit den Familien und Freunden zu genießen und sich etwas Besonderes zu leisten“, berichtet die Chefin von mehreren Restaurants in Zweibrücken, darunter die Fasanerie und des „NOA“ im Rosengartenhotel.

Das Jonis in Zweibrücken hat extra seine Betriebsferien verkürzt. „Eigentlich hatten wir den Laden über die Feiertage komplett stillgelegt, wegen der hohen Nachfrage haben wir aber dann doch aufgemacht“, berichtet Steffen Porath. Beim Personal wird mit einer Notbesetzung gearbeitet, wer einspringen wollte, ist eingesprungen. Mitarbeiter, die aber anderes für die Feiertage geplant hatten, etwa ein Abstecher in die Heimat und zur Familie, durften das natürlich machen, sagt Porath. „Es läuft bombe. Die Gäste sind sehr zufrieden und wir sind zufrieden mit den Gästen, dass fast jeder Tag ausgebucht ist“, freut sich der Jonis-Wirt. Am Heiligabend hatte das Restaurant geschlossen, die Zeit wurde für die Vorbereitung genutzt. An den beiden Weihnachtsfeiertagen gab es einen Weihnachtsbrunch, also Frühstück mit späterem Mittagessen. Zu den Vor-Corona-Jahren hat Porath keine Vergleichsmöglichkeit. Sein Laden hat während der Pandemie geöffnet, Vergleiche seien deshalb schwer. An Silvester bleibt der Laden aber geschlossen, trotz Nachfrage. Grund ist auch das Feuerwerksverbot in der Innenstadt, sagt Porath. Für kommendes Jahr will der Jonis-Wirt aber die Silvester-Nachfrage abwarten, vielleicht öffnet dann das Jonis samt Live-Musik.

Mehr los auf der Kneispermühle

Die Kneispermühle in Maßweiler hat nur am zweiten Weihnachtsfeiertag offen gehabt. Die Nachfrage, so Chefin Beate Hartmann, war in diesem Jahr aber sehr hoch. „Dieses Jahr ist mehr los, auch während der Vorweihnachtszeit. Das war während Corona nicht so“, berichtet Hartmann. Es gab wieder mehr Weihnachtsfeiern, freut sich Hartmann. Das Restaurant hatte im vergangenen Jahr unter der 2-G-Plus-Regel geöffnet, es durften also nur geimpfte oder genesene Gäste samt aktuellem Corona-Test das Restaurant besuchen. Das habe laut Hartmann die Stimmung im vergangenen Jahr aber nicht getrübt.