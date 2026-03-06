Die südwestdeutschen Meisterschaften der Senioren in Maximiliansau werden für Uwe Leitheiser vom SV Mörsbach zur One-Man-Show.

Mit 63 Jahren kann Uwe Leitheiser bei den Senioren 60 an den Start gehen. „Ich habe schon früher bei den Senioren 50 mitgespielt. Ich war sogar schon einmal bei den deutschen Meisterschaften dabei“, sagt Leitheiser, der in der 2. Pfalzliga West für den SV Mörsbach aufschlägt. In der ersten Mannschaft des SVM, die zurzeit auf dem fünften Rang liegt, wird er regelmäßig eingesetzt. Mit einer 8:10-Siegesbilanz zeigt Leitheiser auch, dass er durchaus auch in seinem Alter gut mithalten kann.

Zwangspause wegen Schulterproblemen

„Ich kann immer noch zweite Pfalzliga spielen. Aber ich komme schon an meine Grenzen. Es wird aber immer schwerer. Die Reaktionen lassen schon nach“, meint Leitheiser, der in Ramstein-Miesenbach wohnt, mit einem Augenzwinkern. Wenn er am Samstag in Maximiliansau aufschlägt, dann will der frühere Polizeibeamte vor allem mit Freude in das Turnier gehen. „Ich musste die Senioren-Turniere ein paar Jahre auslassen. Da hatte ich Problem in den Schultern, da unterscheide ich mich kaum von den Kollegen in meiner Altersgruppe. Es sind deshalb immer mal wieder andere Spieler dabei“, meint Leitheiser.

In der Altersgruppe des Mörsbachers sind mit Detlef Gäßler (TTV Edenkoben) und Helmut Biernoth (TV Wörth) zwei andere pfälzische Spieler favorisiert. „Ich bin schon aus Spaß zu den Pfalzmeisterschaften gefahren. Da hatte ich einen guten Tag, habe den Vorjahressieger Andreas Czech besiegt. Mit eben diesem Spaß will ich nun auch zu den Südwestdeutschen fahren“, sagt Leitheiser, der es für eine schwere Aufgabe erachtet, sich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. „In der Gruppe sind wohl noch ziemlich alle auf Augenhöhe. Von der Quali für die DM bis zum Ausscheiden ist alles möglich“, erklärt Leitheiser, der Tischtennis als guten Ausgleich auch für den Kopf ansieht, wenn es mal stressigere Zeiten gibt.

Fahrgemeinschaft mit Peter Stephan

Gespielt hat Leitheiser lange Jahre bei den WTTF Ramstein, später in Miesenbach. „Ich wohne nicht weit weg von Peter Stephan. Er hat mich angesprochen, ob ich nach Mörsbach wechsle. Ich habe ihm zugesagt, wenn er mit mir eine Fahrgemeinschaft macht. Denn mir wäre es zu weit zu fahren“, erklärt Leitheiser wie es ihn nach Mörsbach verschlug.

Uli Klicker, Leitheisers Teamkollege ist indes auch am Start. Allerdings, so ist es im Tischtennissport möglich, bei den Senioren nicht für den SV Mörsbach. „Er wurde für das Saarland nominiert“, erklärt Leitheiser. Pfalzligaspieler Klicker startet bei den Senioren 65 für den TTC Oberwürzbach, hat sich dort jedoch in einer ausgeglichenen Konkurrenz den starken Konkurrenten aus der Pfalz um Bernd Zimmermann (TTC Steinalben) und Berthold Ehrhart (TTC Dahn) zu erwehren. „Ich finde es schade, dass ich nicht mit Uli Klicker im Doppel spielen kann. Bei den Südwestdeutschen darf leider nicht altersklassenübergreifend zusammengespielt werden“, so Leitheiser.