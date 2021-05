Seit mehr als drei Wochen ziert eine durchgehende Spur aus weißer Farbe die Fahrtrichtung Pirmasens der A8 zwischen den Anschlussstellen Einöd und Ixheim.

Sie setzt sich fort über die L 465 bis in den Etzelweg und endet im Hof einer im Etzelweg ansässigen Spedition. Bereits vor zwei Wochen hatte die RHEINPFALZ schriftlich bei den Eigentümern der betroffenen Straßen und auch bei der Spedition angefragt, was es mit der Spur auf sich hat und ob sie beseitigt wird. Lediglich die Polizei äußerte sich vor zwei Wochen auf unsere Fragen. Der UBZ ließ auch eine zweite Anfrage unbeantwortet.

Allerdings haben sich mittlerweile die Autobahn GmbH und auch der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern zu der weißen Farbspur geäußert. „Unserem zuständigen Betriebsdienst ist die Verschmutzung – von der keine Gefahr für den Verkehr ausgeht – bekannt. An einigen Stellen ist die Verschmutzung kaum noch zu erkennen, sodass wir vorerst von einer aufwendigen Reinigung mit Spezialgerät oder Hochdruckreiniger und den damit verbundenen Einschränkungen zur Ausführung dieser Tätigkeiten, absehen. Sollten nach ein paar Regentagen immer noch Farbspuren erkennbar sein, schaut sich unser Betriebsdienst das Ganze nochmals an“, schreibt Mandy Burlaga von der Stabsstelle Unternehmenskommunikation der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West.

Und auch der Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Kaiserslautern, Richard Lutz, setzt darauf, dass sich die Farbe im Laufe der Zeit abfährt. „Die Farbspur, die wohl in Gersheim beginnt und über die L 465 und B 424 führt, wurde identifiziert und wohl auch der Schädiger ermittelt“, so Lutz. Sowohl die Polizei als auch die Straßenmeisterei hätten festgestellt, dass von den Farbverunreinigungen keine unmittelbare Rutschgefahr für den Verkehr ausgeht. „Ob die Beseitigung der Farbspur beispielsweise mittels Wasserhochdruckverfahren unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit sinnvoll ist, werden wir noch mal vor Ort prüfen. Vor allem im Bereich der neuen Fahrbahndecke (zwischen Autobahnabfahrt Ixheim und der Einmündung der L 465 in den Etzelweg, Anm. der Redaktion) ist es auch die Frage, ob mit den Wasserhochdruckstrahlen nicht größere Schäden verursacht werden. Ansonsten wird sich die Farbe im Laufe der Zeit von alleine abfahren“, so Lutz.