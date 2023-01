Klimaschutz soll auch in Zweibrücken groß beziehungsweise größer geschrieben werden, mit einem Klimaschutzkonzept und Klimaanpassungsaktivitäten. Die Fachfrau dafür ist seit Januar Diana Berg. Sie bringt Erfahrung mit.

Diana Berg ist Zweibrückens erste Klimaschutzmanagerin. Sie ist Mitte 30, ging in Zweibrücken zur Schule und war schon im nordrhein-westfälischen Minden sowie zuletzt in Kaiserslautern in ähnlicher Position tätig. Nun soll die studierte Geografin in Zweibrücken ein Klimaschutzkonzept erstellen und Maßnahmen steuern und koordinieren, wie man mit der Klimaveränderung vor Ort umgehen kann.

Zu den Aufgaben von Diana Berg gehört es laut Stadtverwaltung auch, ein Netzwerk zu knüpfen zwischen all denjenigen, die in der Rosenstadt schon mit Klimaschutz zu tun haben, den Informations- und Erfahrungsaustausch zu fördern. Darüber hinaus soll sie die Klimaschutz-Aktionen der Stadt öffentlich machen, Förderanträge stellen und der Lokalpolitik regelmäßig Bericht erstatten. Was genau die Klimaschutzmanagerin vorhat, wird sie laut städtischem Pressesprecher Jens John Anfang bis Mitte März der Öffentlichkeit bei einem Gespräch sagen. John: „Frau Berg muss sich zunächst einarbeiten. In ein paar Wochen wird sie dann erste Projekte vorstellen.“ Die Bitte nach einem Gespräch zum jetzigen Zeitpunkt hat die Stadt abgelehnt.