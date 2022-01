Meist wird gegen etwas demonstriert: Am Samstag war dies anders. Rund 60 Personen schlossen sich dem Aufruf des Bündnisses Buntes Zweibrücken an und zeigten damit ihre Unterstützung fürs Impfen und die Corona-Schutzmaßnahmen.

Man sah die Plakate schon von Weitem. „Demokratie schützen“ und „Demokratie leben“ stand darauf. Das Bündnis Buntes Zweibrücken hat sie gemacht, um ihre Unterstützung zu den Corona-Schutz- und Impfmaßnahmen zum Ausdruck zu bringen. Mit den Plakaten ging es durch die ganze Fußgängerzone bis zum Alexanderplatz. Zuvor versammelten sich um 11 Uhr am Samstag vor dem Zweibrücker Rathaus am Herzogplatz rund 60 Personen.

Sie bildeten eine rund 300 Meter lange Kette und hielten sich an bunten Schals und Flatterbändern fest. Die Kette reichte vom Herzogplatz bis zum ehemaligen Musikhaus Müller. Das Ziel, eine Menschenkette durch die gesamte Fußgängerzone zu bilden, wurde nicht ganz erreicht.

Maßnahmen gegen Pandemie sind notwendig

Organisatorin Rebecca Wendel begrüßte die Teilnehmer und sagte, sie werde „nicht still sein und radikale Kräfte zulassen.“ Oberbürgermeister Marold Wosnitza ergänzte: „Wir haben Maßnahmen ergriffen gegen diese Pandemie. Und diese Maßnahmen sind hart, sie sind anstrengend, aber sie sind notwendig.“

Er erinnerte an die Bilder aus den USA und aus Frankreich, die vor zwei Jahren um die ganze Welt gingen. „Leichen in Kühlcontainern, die Krankenhäuser überfüllt, und und und.“ Der OB dankte den Verkäufern, Polizei, Ordnungsamt und den Ärzten und Krankenpflegern, die „bis an ihre Grenze der Leistungsfähigkeit gegangen sind. Sie haben dafür gesorgt, dass das Gesundheitssystem immer noch funktioniert.“

Wosnitza: Hervorragende Zweibrücker Impfquote

Er betonte die „hervorragende Impfquote“ in Zweibrücken von 84 Prozent. „Damit liegen wir weit über dem Durchschnitt. Aber es könnten immer noch ein paar mehr sein.“ Deswegen ist das Impfzentrum auch am Wochenende geöffnet.

Rebecca Wendel wollte mit dieser Aktion eigentlich „die tragende Mehrheit unserer Gesellschaft“ präsentieren, die nach wie vor hinter den Corona-Maßnahmen steht. Sie hätte sich ein paar mehr als die 60 Personen gewünscht, die sich dem Aufruf am Samstag anschlossen.

Wendel: Mit Teilnehmerzahl zufrieden

Auf die Resonanz angesprochen, sagte Wendel, sie sei mit der Teilnehmerzahl zufrieden. „Ich denke, wenn das Wetter ein bisschen besser gewesen wäre, wären bestimmt noch ein paar mehr gekommen.“ Es seien, so die Veranstalterin, auch Leute aus Waldfischbach-Burgalben oder Pirmasens angereist. Auch die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner habe an der Menschenkette teilgenommen.

Besondere Vorkommnisse gab es keine. Ein bekannter Montagsspaziergänger ist zwar vorbeigelaufen, den Umzug gestört hat er aber nicht. An der Brücke am Herzogplatz war ein Pärchen, das laut Wendel gerufen habe, sie seien in Saarlouis bei einem Montagsspaziergang 1000 Leute gewesen. Aber es blieb durchweg friedlich, was wohl auch an den anwesenden Polizeikräften lag.

Wendel kann sich vorstellen, so eine Aktion noch einmal zu organisieren. „Es war auch nicht viel Aufwand gewesen, das konnten wir kurzfristig planen.“ Sie findet es wichtig zu zeigen, dass die Mehrheit die Maßnahmen unterstützt.