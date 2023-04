Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Saarbrücker Gitarrist und Komponist Ender Rangel Vielma, der an der städtischen Zweibrücker Musikschule unterrichtet, hat seine erste Musik für einen Film komponiert. Künstlerisches Neuland für den 30-Jährigen, der dabei viel über sich, seine Arbeitsweise und die Arbeit im Tandem gelernt hat.

Ender Rangel Vielma ist in Zweibrücken bekannt als Gitarrenlehrer an der Herzog-Christian-Musikschule, zudem unterrichtet er in Saarbrücken und hat auch schon bei verschiedenen