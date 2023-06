Am Samstag, 24. Juni, 19.30 Uhr, spielt die Jazzformation Quadro Nuevo im Garten der Zweibrücker Kaffeemühle. Es ist das erste Open-Air-Konzert in der neuen Zweibrücker Konzertlocation in der Alten Steinhauser Straße 5.

„Die Stilrichtungen haben wir nach dem wunderbaren Eröffnungskonzert von Martin Dierssen, Thomas Girard und Frank Fiedler erweitert:“, so Gastgeber und Musiker Martin Ruppert. „Die in der ganzen Welt auftretenden Musiker lassen sich nicht auf einen Stil festlegen, vielmehr sind Elemente aus vielen Kulturbereichen, aus Ländern wie Brasilien. Argentinien, aus südeuropäischen oder arabischen Ländern in ihre Musik eingeflossen und prägen deren Charme.“

Quadro Nuevo ist mehrfacher Echo-Gewinner, hat schon einen German Jazz Award und eine Goldene Schallplatte. Nach Zweibrücken kommt die Band mit ihrem Programm „Mare“ (Meer). Dazu gehören Melodien aus dem Mittelmeerraum, die Leichtigkeit ausstrahlen. Alle Titel sind instrumental, man wird also von Schlager- und Chansongesang verschont. Italienische Tangos, französische Walzer, ägäische Mythenmelodien, Fahrtenlieder entlang einer sonnenbeschienen Küstenstraße, orientalische Grooves, Brasilianisches und Neapolitanisches sind angekündigt. Die Atmosphäre der Orte versucht Quadro Nuevo in die Musik umzusetzen, denn die Musiker touren bereits seit 1996 durch die Welt und gaben rund 3500 Konzerte. Sie trugen ihre Stücke von Oberbayern bis Bari, quer über den Balkan durch Vorderasien bis Kairo, von Buenos Aires bis Hongkong. Das Ensemble trat auf Festivals auf und in renommierten Konzertsälen wie der New Yorker Carnegie Hall zu Gast. Aber die spielsüchtigen Virtuosen reisen mitunter auch als Straßenmusikanten durch den mediterranen Süden und fordern als nächtliche Tangokapelle zum Tanz.

Quadro Nuevo erhielt zweimal den Echo als bester Liveact des Jahres, den German Jazz Award und eine Goldene Schallplatte. Tango Nuevo ist ein Trio, das nach Bedarf um weitere Musiker erweitert wird. Es spielen Mulo Francel (Saxofon, Klarinette, Mandoline), Andreas Hinterseher (Akkordeon, Bandoneon, Trompete) und D.D. Lowka (Bass, Percussion). In Zweibrücken ist als vierter Mann der Vibrafonist Tim Collins dabei.

Info

Restkarten (es gibt nur 150 Plätze) gibt es Martin Ruppert, Telefon 406332 450323, in der Kaffeemühle und bei reservix.de.