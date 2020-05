„Es werd doch alles noch gebrauchd. Nix wird weggeschmiss, hann ich zeerschd gedenkd un dann simmer glei die schreggliche geschdriggde Unnerhose widder ingefall. Grad wie ich denne Aldhännler bimmele geheerd hann.“

Am frühen Morgen fuhr der Kleinlastwagen mit einem großen „A“ an den Stoßstangen durch die Straßen. Wer dabei an den Eismann dachte, lag falsch: Das Interesse des Mannes mit der großen Glocke galt Altmaterial. „Lumpe, Eise, Knoche un Babier, ausgeschlaane Zähn dess sammle mir“, sangen wir oft respektlos hinterher. Wir sangen es auch, wenn wir mit dem selbstgebauten Handkarren zu Althändler Hans Flierl am Bubenhauser Bahnübergang fuhren.

Ein alter Pullover wurde niemals weggeworfen: „Do geh’ma zu Hafnersch in die Fruchdmarkdschross un hole Woll un dann gebds e scheener neier Pullover!“ Das Material aus dem Wollhaus war für Bündchen an den Ärmeln und zum Anstricken. Denn ein wenig größer sollte der Pullover schon werden.

„Bei uns kleppere immer die Schdriggnodele“, hieß es in der Familie: Zusammen mit der Mutter waren zwei Schwestern am Abend im Einsatz, arbeiteten in der dunklen Küche und hörten die Mundarthörspiele von Radio Saarbrücken. Dabei kam man auch auf die Idee, aus alter Wolle dem Filius Unterhosen zu stricken, wobei er stets klagte: „Die duun doch beiße!“

Da fiel es schon schwer, ruhig sitzen zu bleiben, auch wenn Lehrerin Ruth Buchert das von den Schülern forderte. Nichts wurde weggeworfen, kein Knopf, kein Reißverschluss: „Dess Geld fa e neier bei de Düppresen kenne ma uns schbare!“ Die alte Pfaff-Nähmaschine von der Oma wurde oft vom Schlafzimmer in die Küche gerollt: Immer wieder waren neue Nähnadeln („Am Babbe sei Schaffkleeder gewwe die de Geischd uff“, klagte Mutter häufig) oder das besondere Maschinenöl zu besorgen. Dann galt es, in die Fachgeschäfte, „zum Schneider gejenimmer em Hafner“ zu gehen oder zu Rudi Franck in der Hauptstraße.

Da die Wäsche in jenen Jahren für alle sichtbar (und in den Wohnblocks der Gemeinnützen nach genauen Tagesvorgaben) zum Trocknen aufgehängt wurde, war zu sehen, dass fast alle Männerhemden eine Besonderheit aufwiesen: Sie waren andersfarbig „angesetzt“. Der durchgescheuerte Kragen des Hemdes war von der fleißigen Hausfrau ersetzt worden. Zuvor war natürlich ein Besuch „beim Stoff-Buchmann am Sauplagge“ fällig, wo Hemdenstoff besorgt wurde. Die Farbe spielte dabei keine Rolle. Die Hauptsache war: Er war billig. „Es is widder wie nei“, fehlte selten, wenn der Ansatz fertig war.

Wer kann heute noch mit einem „Stopp-Ei“ etwas Anfangen. Wo ist es gar noch im Einsatz? Das Hilfsmittel zum Strümpfestopfen gehörte zum Bestand eines jeden Nähkästchens in den Familien. Diskret wurde darüber hinweggesehen, wenn für das Loch im Strumpf die gleiche Wollfarbe gerade nicht greifbar war. Hauptsache war doch, dass die Strümpfe nach dem Stopfen „wie nei“ waren …